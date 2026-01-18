明明說在自我反省，卻又再度現身？為何「白種元綜藝」始終停不下來

圍繞著白種元的雜音依舊不斷，在新節目重新啟動的情況下，觀眾的目光顯得相當冷淡。既沒有「爭議已告一段落」的明確訊號，也缺乏充分說明的狀態下，又一檔「白種元綜藝」即將播出，讓大眾的疲勞感＆質疑聲浪不斷累積。

tvN 於 14 日向《TVDaily》表示：「《生意天才白社長3：世界餐飲挑戰記》已於去年 4 月完成拍攝，並確定將於 2 月編排播出。」雖然此說法是以「拍攝早已結束」作為依據，但這樣的立場卻被解讀為：不論爭議與否，都將依既定流程播出，因而引發反彈。



問題的核心並不只是單一節目的編排與否。在白種元各種爭議持續延燒的情況下，他依舊在綜藝人與企業家形象之間來回切換，長期被不斷消費於螢光幕前。每當爭議浮上檯面，隨之而來的總是解釋說明，但過了一段時間，又透過另一檔節目再度現身，這樣的循環反覆上演。



先前，白種元於去年 5 月因涉嫌違反《食品衛生法》、原產地標示不實、違反《農地法》等多項爭議，遭到社會輿論批評後，曾宣布進入自我反省期。當時他表示：「所有問題都在我身上。會努力帶來真正的改變。除目前正在拍攝的節目外，將全面中斷所有演藝活動。」同時也承諾將專注於 The Born Korea 的成長以及加盟店主的支援。



然而，這樣的立場並未維持太久。僅僅四個月後，他在海外節目的畫面中帶著笑容進行宣傳活動的模樣曝光，爭議再度升溫。雖然隨後解釋「這並非復出演藝圈」，但外界仍難以消除疑慮，質疑所謂的自我反省是否只是顧及國內輿論的形式上措施。口頭上強調自省，實際呈現給大眾的行動，卻與過去並無太大差異。

此後情況更加明朗。同年 11 月，MBC《南極的廚師》公開，12 月又接連推出 Netflix《黑白大廚：料理階級大戰2》。自宣布自我反省後，短短數個月內便有多部內容接連曝光，使得「中斷」與「復出」之間的界線幾乎失去意義。再加上《白社長3》確定編排播出，白種元的電視曝光再度成為進行式。





在這樣的情況下，觀眾感受到的不適，早已不是單純的好惡問題。即便爭議反覆出現，卻幾乎沒有空窗期的持續出演，給人一種電視圈對特定人物採取過度寬容標準的印象。在「時間一過就再次被消費」的結構中，責任與檢證被擱置一旁，所有負擔最終都落在觀眾身上。爭議之後仍毫不改變站在第一線的出演者，以及對此毫無問題意識地接納的電視台選擇，最終只會削弱大眾對節目的信任。

原報導出處（TVDaily記者金漢吉）：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17683753171775335002

