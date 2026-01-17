再見了 15 年的家人！李孝利、李尚順愛犬 Guana 離世，照片記錄最後對視瞬間

歌手李孝利與李尚順夫婦於近日送走了陪伴長達 15 年、如同家人般的愛犬 Guana。 由於 Guana 曾多次在《孝利家民宿》等節目中露面，對於廣大觀眾來說是個非常熟悉的存在，這則離別消息也引發了大量網友鼻酸。

李尚順於 16 日透過個人IG平靜地傳達了這個消息。 他寫道：「2011 年初次相遇，至今 15 年來始終如一守護在身邊的 Guana 離開了。」

隨之公開的照片記錄了 Guana 與夫妻倆共度的日常生活點滴。 從身為流浪犬被領養的幼年時期、與夫婦一同散步的愜意時光，到躺在毛毯上與眼睛紅腫的李孝利對視的畫面。 在舞台之外，在他們不公開的生活中，Guana始終是他們生命中不可或缺的「家人」。









其實這場離別早有預兆，李孝利於 2025 年出演 tvN 節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》時就曾哽咽透露：「Guana 現在已經無法行走，正在準備面臨最後的時刻。」







自消息傳出後，李孝利並未額外發文，這種異於往常的沉默暗示了她內心深處的悲痛。 粉絲們紛紛留言安慰：「送走毛孩的人都能體會這種空虛」、「Guana 每張照片都在笑，度過了帥氣的一生」、「Guana 曾經帶給觀眾很多療癒」、「在汪星要幸福哦」、「和順心、摩卡一起快樂地奔跑吧」。









