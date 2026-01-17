金宣虎「御用配角」再出鏡！《愛情怎麼翻譯？》好友文世潤第二集登場！兩人好感情不言可喻

Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》1月16日全集上線，由金宣虎飾演一位多語言翻譯師，在日本偶然邂逅知名度不高的女演員高允貞後，兩人展開了一段若有似無的緣份，劇情相當引人入勝，而在第二集的一開始，立即出現了大家都熟悉的面孔，他就是文世潤。

金宣虎曾是長壽綜藝節目《兩天一夜》第四季的固定成員之一，當時成員中也包含了文世潤、Din Din等成員，大家的感情相當不錯，而當時金宣虎主演男二的電視劇《Start Up：我的新創時代》也讓他人氣急漲，當時文世潤也曾在劇中飾演金宣虎家的保全人員，在金宣虎前往停車場想丟棄家中盆栽時，有一段相當逗趣的對話。



而在2021年金宣虎主演的人氣電視劇《海岸村恰恰恰》大受歡迎，他正以劇中洪班長的角色受到全球觀眾們的喜愛，但在電視劇一播畢的隔天即受到自稱為前女友的A女指控他始亂終棄，讓金宣虎因此事件中斷了所有演藝活動，包含從現有的綜藝節目《兩天一夜》中下車，原本計畫演出的電影或電視劇以及代言，也都傳出廠商中止合作。



當時文世潤卻仍在默默關心著金宣虎的動態，有意無意的在公開的頒獎典禮上向他喊話，或是在SNS上留下關心的痕跡等等。直到後來由D社公開許多私人對話，也算是還給金宣虎一個清白，但他的演藝事業仍然大受打擊。除了電影《貴公子》導演堅持不換角，之後金宣虎也再從自己的起點舞台劇的舞台開始演出，而在2024年金宣虎與文世潤也再度因綜藝《以吃為先的兄弟們》聚首，一起前往海外錄製美食實境綜藝節目。



去年金宣虎也曾在《苦盡柑來遇見你》擔任特別演出，成為IU劇中的好老公，又再度吸引許多觀眾們的關注。直到2026年1月推出《愛情怎麼翻譯？》，才讓他重新回到浪漫愛情男主角的位置。這一次他的好友文世潤也不缺席，在劇中第二集的開頭就以計程車司機的身份登場。金宣虎一步出機場就遇見了司機文世潤，他熱情地為金宣虎搬運多件行李，迎接他回到韓國。文世潤可說是不斷以自己的方式支持著金宣虎，相信也給觀眾們帶來了一個劇中的小驚喜彩蛋。



