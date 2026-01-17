金宣虎「御用配角」再出镜！《爱情怎么翻译？》好友文世润第二集登场！两人好感情不言可喻

Netflix新剧《爱情怎么翻译？》1月16日全集上线，由金宣虎饰演一位多语言翻译师，在日本偶然邂逅知名度不高的女演员高允贞后，两人展开了一段若有似无的缘份，剧情相当引人入胜，而在第二集的一开始，立即出现了大家都熟悉的面孔，他就是文世润。

金宣虎曾是长寿综艺节目《两天一夜》第四季的固定成员之一，当时成员中也包含了文世润、Din Din等成员，大家的感情相当不错，而当时金宣虎主演男二的电视剧《Start Up：我的新创时代》也让他人气急涨，当时文世润也曾在剧中饰演金宣虎家的保全人员，在金宣虎前往停车场想丢弃家中盆栽时，有一段相当逗趣的对话。



而在2021年金宣虎主演的人气电视剧《海岸村恰恰恰》大受欢迎，他正以剧中洪班长的角色受到全球观众们的喜爱，但在电视剧一播毕的隔天即受到自称为前女友的A女指控他始乱终弃，让金宣虎因此事件中断了所有演艺活动，包含从现有的综艺节目《两天一夜》中下车，原本计画演出的电影或电视剧以及代言，也都传出厂商中止合作。



当时文世润却仍在默默关心著金宣虎的动态，有意无意的在公开的颁奖典礼上向他喊话，或是在SNS上留下关心的痕迹等等。直到后来由D社公开许多私人对话，也算是还给金宣虎一个清白，但他的演艺事业仍然大受打击。除了电影《贵公子》导演坚持不换角，之后金宣虎也再从自己的起点舞台剧的舞台开始演出，而在2024年金宣虎与文世润也再度因综艺《以吃为先的兄弟们》聚首，一起前往海外录制美食实境综艺节目。



去年金宣虎也曾在《苦尽柑来遇见你》担任特别演出，成为IU剧中的好老公，又再度吸引许多观众们的关注。直到2026年1月推出《爱情怎么翻译？》，才让他重新回到浪漫爱情男主角的位置。这一次他的好友文世润也不缺席，在剧中第二集的开头就以计程车司机的身份登场。金宣虎一步出机场就遇见了司机文世润，他热情地为金宣虎搬运多件行李，迎接他回到韩国。文世润可说是不断以自己的方式支持著金宣虎，相信也给观众们带来了一个剧中的小惊喜彩蛋。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻