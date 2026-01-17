「小鳥胃」也真香？ 朱宇宰拍片終結「杜拜Q彈餅乾」熱潮竟意外被征服，網笑翻：挑剔鬼都說好吃？

朱宇宰以「厭食小鳥胃」且毒舌的形象深植人心，尤其擅長把美食吃得看起來毫無食慾，這次竟然向席捲全韓的網紅甜品低頭了！他在最新影片中親自試吃各款「杜拜系」甜點，並發表了極具個人風格的中肯評論。

YouTube 頻道「今天的朱宇宰」於 16 日上傳標題為《我來終結杜Q彈餅乾流行》的影片。 朱宇宰看著眼前琳瑯滿目的點心，一臉無奈地吐槽道：「我看過各種大驚小怪的流行，但這次似乎是史上最誇張的一次。」他指出市面上 5,000 至 8,000 韓元的產品早已被瘋搶至斷貨，甚至出現一顆要價 14,900 韓元的誇定價張，讓他不禁咋舌：「幸好大家還保有理智，那個價位的還沒斷貨。」



朱宇宰拿起眼前的杜拜餅乾直言「這東西就算不吃丟掉也沒關係，我一點都不好奇」，但因為製作組說它非常火，所以勉為其難體驗看看。 朱宇宰下定決心說：「今天我會盡量吃得看起來很難吃，以此來終結這個流行。」



朱宇宰在影片中逐一品嚐了各式「杜拜系」甜點，包括Q彈餅乾、巧克力撻、魯邦曲奇、鹽麵包、鯛魚燒及華夫餅。 朱宇宰認為，「杜拜系」的重點是開心果和Kadayif（金絲蜜酥）帶來的中東風味與酥脆口感，市面上人氣最高的Q彈餅乾勝在餡料扎實、口感層次分明，但在他心中只能排到第三; 第一名是鹹甜相得益彰的「杜拜巧克力鹽麵包」，第二名是帶有熟悉榛果醬味、讓他瞬間回到學生時代的「杜拜巧克力華夫餅」。

試吃完畢後，朱宇宰冷靜評價道：「5,900 韓元左右的價格還算可以接受，但一旦超過 6,000 韓元，就讓人有點無法認同。」



接著，朱宇宰挑戰親手製作杜拜Q彈餅乾。 他在加入Kadayif、開心果醬以及用黃油棉花糖包裹的過程中，顯得極其厭煩，不僅狂打哈欠，還頻頻發牢騷：「好無聊」、「好不想做」、「手臂好痛」XD在體驗完繁瑣的工序並試吃成品後，他得出最終：「這完全值得 6,000 韓元！如果製作要花這麼多心力，還不如直接外送。 如果是 5,900 韓元以下的價格，大家就買來吃吧！」



朱宇宰的反應逗樂大批粉絲，網友紛紛留言：「明明說不跟流行，結果一個都沒漏掉，不愧是 MZ 宇宰」、「嘴上說要終結熱潮，結果用那挑剔的嘴吃完後狂讚，反而讓人更想買了！」

