不只是帥！文相敏《恩愛的盜賊大人》演技大爆發 「純愛大君」反差萌圈粉無數

近期在KBS 2TV週末劇《恩愛的盜賊大人》中飾演「道月大君」的文相敏，以一場從純情到心碎、從傲嬌到卑微的層次演出，成功抓住了觀眾的心，被韓媒譽為「值得信任的浪漫喜劇大君」！

在第3、4集中，文相敏飾演的「李烈」一角展現了多樣面貌：從對洪恩祖（南志鉉 飾）一見鍾情的純愛男，到被拒絕後流露人性「可笑之美」，再到面對情敵時冰冷警告，每個轉折都被他演得絲絲入扣。 尤其他的「眼神演技」更被觀眾封為最大亮點——看著恩祖時簡直是「蜂蜜供應商」級別的甜蜜，而為她親手繫上衣帶的溫柔舉動，更是讓螢幕前的觀眾心跳加速。



文相敏在劇中一句「我只是想換妳一份心意」、「妳只要說一句話就好，說妳願意」，直接又深情的台詞配上他真摯的演繹，被網友狂讚：「這根本是心臟爆擊！」、「大君真的太會了！」



除了浪漫戲份，文相敏自帶的「蠢萌細節」更是喜感十足！在被恩祖拒絕後，他一邊在臉上點痣、一邊虛張聲勢地說：「我可是這個國家的大君，如果我硬要搶，會搶不到嗎？」下一秒卻又自己洩氣癱軟，這段演出讓觀眾笑說：「這位大君根本是喜劇人吧！」、「可愛到想抱緊不撒手！」



文相敏完美消化了角色雙面性：面對情敵或與兄長對峙時，眼神冰冷氣場全開; 但在心愛的人面前，卻變回無限純真的少年。 尤其一幕他為了不讓恩祖踩濕，在草鞋上放蓮花葉的細膩舉動，讓觀眾直呼：「這種細節誰受得了！」



文相敏以融合浪漫、喜感與深情的寬廣演技，成功推動《恩愛的盜賊大人》收視與話題。 隨著劇情進入三角關係與「靈魂互換」的新階段，這位顏值與實力兼具的演員，後續表現更令人高度期待！網友也熱評：「文相敏把大君演活了！」、「他的喜劇節奏好自然，浪漫戲又讓人心動，根本寶藏演員」、「完全被大君圈粉！」、「怎麼會有這麼可愛的男人啊」等。

