不只是帅！文相敏《恩爱的盗贼大人》演技大爆发 「纯爱大君」反差萌圈粉无数

近期在KBS 2TV周末剧《恩爱的盗贼大人》中饰演「道月大君」的文相敏，以一场从纯情到心碎、从傲娇到卑微的层次演出，成功抓住了观众的心，被韩媒誉为「值得信任的浪漫喜剧大君」！

在第3、4集中，文相敏饰演的「李烈」一角展现了多样面貌：从对洪恩祖（南志铉 饰）一见钟情的纯爱男，到被拒绝后流露人性「可笑之美」，再到面对情敌时冰冷警告，每个转折都被他演得丝丝入扣。 尤其他的「眼神演技」更被观众封为最大亮点——看著恩祖时简直是「蜂蜜供应商」级别的甜蜜，而为她亲手系上衣带的温柔举动，更是让萤幕前的观众心跳加速。



文相敏在剧中一句「我只是想换你一份心意」、「你只要说一句话就好，说你愿意」，直接又深情的台词配上他真挚的演绎，被网友狂赞：「这根本是心脏爆击！」、「大君真的太会了！」



除了浪漫戏份，文相敏自带的「蠢萌细节」更是喜感十足！在被恩祖拒绝后，他一边在脸上点痣、一边虚张声势地说：「我可是这个国家的大君，如果我硬要抢，会抢不到吗？」下一秒却又自己泄气瘫软，这段演出让观众笑说：「这位大君根本是喜剧人吧！」、「可爱到想抱紧不撒手！」



文相敏完美消化了角色双面性：面对情敌或与兄长对峙时，眼神冰冷气场全开; 但在心爱的人面前，却变回无限纯真的少年。 尤其一幕他为了不让恩祖踩湿，在草鞋上放莲花叶的细腻举动，让观众直呼：「这种细节谁受得了！」



文相敏以融合浪漫、喜感与深情的宽广演技，成功推动《恩爱的盗贼大人》收视与话题。 随著剧情进入三角关系与「灵魂互换」的新阶段，这位颜值与实力兼具的演员，后续表现更令人高度期待！网友也热评：「文相敏把大君演活了！」、「他的喜剧节奏好自然，浪漫戏又让人心动，根本宝藏演员」、「完全被大君圈粉！」、「怎么会有这么可爱的男人啊」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻