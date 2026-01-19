《黑白大廚2》林盛根自曝「3次酒駕、吊銷駕照」黑歷史！主動告白引韓網戰翻，電視台綜藝面臨緊急下架危機

在 Netflix 席捲全球的韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季中，以堅實廚藝和爽快個性獲得超高人氣的「白湯匙」大廚林盛根，竟無預警公開承認過去曾三度因酒駕接受刑事處罰，不僅在韓國網路掀起激烈的兩極評論，更讓已排定播出的電視節目組措手不及。

■ 自發告白：10 年內三度酒駕，曾遭吊銷駕照

18 日，林盛根在個人 YouTube 頻道上傳了名為「食物與飲酒」的影片，並坦承過去曾有多次酒駕紀錄。

林大廚回溯，早年因沒有都市瓦斯，每天要更換 150 塊蜂窩煤，在體力透支下養成了在牛骨湯中倒入燒酒緩解疲勞的習慣。 他坦言：「因為愛喝酒而犯下了失誤。 在 10 年時間裡，大約有過 3 次酒駕行為。」 他透露，自己曾因刑事處罰被吊銷駕照，後來重新考取了駕照。

他具體回憶道，其中一次是大約 10 年前，他喝完酒後在車裡睡覺，因引擎未關閉而被警察盤查，這才意識到應該熄火才對。 最近一次酒駕被抓是 5、6 年前，從那時起已減少喝酒，上一次喝酒則是3週之前。



■ 「無法帶著秘密活下去」：成名後的沉重心理負擔

他解釋，主動公開黑歷史是因為不希望未來被挖出舊帳時，讓支持他的粉絲受到二次傷害：「錯了就是錯了，我不想逃避。 所以現在我清醒過來，不再酒駕了。」他坦言：「這樣做更好。 肯定會有人討厭我，但我自己過不去心裡這一關，我不想要隱瞞。」

他向訂閱者們道歉，感性地說：「突然收到這麼驚人的愛戴，確實感到很有壓力，所以想把心裡的事一一說出來。 因為過著忙碌辛苦的生活而變得愛喝酒，希望能得到大家的寬恕。 未來會小心謹慎地生活，絕對不再製造問題。」



■ 親筆信二度致歉：不應欺瞞大眾

影片公開後，林盛根通過個人IG公開手寫信，再度對於酒駕道歉：「酒駕是無論基於任何理由都無法辯解的錯誤與失察。 當時我感到深切的悔恨，並甘願接受了法律處罰，過去幾年間也進行了反省。」

「然而，近期隨著獲得大眾過度的厚愛，我認為若隱瞞過去的錯誤而繼續活動，是對信任我的各位的一種欺瞞與失禮。 我判斷，在更遲之前，由我親口坦白事實並致歉才是應有的道理。」最後，林盛根表示會時刻律己，努力成為一名能對社會產生良善影響力的料理人。



■ 電視台遭波及：下週節目預告已出，播出恐生變

林盛根的這番發言，讓正值宣傳高峰的電視圈如同遭遇晴天霹靂。 林盛根個人YouTube頻道訂閱人數已達 98.9 萬，日前出演了 tvN 人氣談話節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，MBC 觀察綜藝節目《全知干預視角》則在 17 日剛剛公開了他將於下週出演的預告片。 目前製作單位正緊急商討對策，原定的媒體聯訪行程也可能面臨變數。



■ 韓網評論兩極：勇氣可嘉 vs 慣犯不容護航

對於林大廚的告白，韓國民眾反應兩極。 不少網友嚴厲譴責：「酒駕一次是失誤，三次就是習慣，根本不該再碰酒了」、「到底還有多少次沒被抓到？」、「既然要坦白，當初為什麼還要接酒類廣告？」、「一邊喝酒一邊聊酒駕話題，這樣對嗎？」、「這絕對不是能輕描淡寫的事」。

但也有部份支持者站在林盛根這一邊，指出：「能主動交代需要極大勇氣，這代表他有不再重蹈覆轍的決心」、「考慮到當年韓國的飲酒文化，有情可原」、「我會繼續支持，希望以後記得叫代駕就好。」

