《偶像瘋子》虐心再升級！解雇、決裂、雨中倒下......第7、8集情緒炸裂

Viu同步更新新韓劇《偶像瘋子》最新劇情再度虐心升級，第7集全國與首都圈收視率皆來到 3.2%，討論度持續攀升。

第7集中，崔秀英與金宰永飾演的角色正式走向「關係破裂」，但越是拉開距離，情感卻越發明顯，讓觀眾一邊心痛一邊追劇。 本集一開始，金宰永飾演的頂級偶像「都來益」親口對崔秀英飾演的律師「孟世娜」下達解雇通知，宣告兩人合作、信任關係正式畫下句點。 然而劇情並未就此平靜——隨著崔在熙（朴正宇 飾）留下遺書後失聯，都來益接連遭受打擊，甚至當場昏倒，最後一幕被孟世娜緊緊抱住的畫面，直接把情緒拉到最高點。

都來益之所以願意依靠孟世娜，是因為他以為對方相信的是「真實的自己」，而不是偶像光環。 但當孟世娜隱藏的粉絲身分曝光後那份信任開始動搖。 一句「如果我不是 Gold Boys 的都來益，你還會相信我嗎？」讓她一時語塞，也成為兩人關係崩裂的關鍵瞬間。另一邊，孟世娜的情緒同樣潰堤。 她捨不得丟掉的，不只是偶像周邊，而是自己在人生最疲憊時，曾經真心喜歡過某個人的那些片段。 那些回憶一旦丟棄，就像否定曾經努力活著的自己。



隨著崔在熙的失蹤，都來益開始被懷疑涉案。 孟世娜獨自現身法院想替他辯護，卻發現他已經拒絕她的協助。 即便她坦言，自己想守護的是「作為人的都來益」，而非偶像身分，仍無法挽回他的轉身離去。 那句「不是因為你騙我，而是因為你讓我相信」，留下滿滿餘韻。

分開後的兩人，都明顯感受到彼此留下的空缺。 孟世娜最終狠下心，將所有回憶與周邊一起丟掉; 都來益卻在無意間走回充滿兩人回憶的地方，看著她唱起自己出道初期的歌曲，情緒徹底失守。就在觀眾以為情緒已經夠重時，劇情再丟出震撼彈——失蹤的崔在熙傳出發生事故，遺書也被發現，而留在孟世娜手機裡的未接來電，更讓真相撲朔迷離。第7集末尾，渾身被雨淋濕的都來益站在孟世娜家門前，在確認她平安後瞬間倒下，被她緊緊抱住的畫面，讓不少觀眾直呼「太虐了」。

第8集，孟世娜和都來益關係大進展！兩人互相吐露真心，感情深度升級。 觀眾們也隨著他們的對話，離真相更近了一步。 不過，金寶尚（鄭滿植 飾）那句「你能承受得住嗎？」的警告，直接把緊張感拉滿，讓人對後續發展好奇到不行！這集全國收視率有3.1%（尼爾森數據），熱度持續走高。 世娜從崔在熙（朴正宇 飾）的語音資訊里，發現了關於姜宇成（安友淵 飾）事件的新線索。 但隨後，又找到了崔在熙留有自白的遺書，讓情況變得更撲朔迷離。



都來益則順著崔在熙留下的痕跡，挖到一些可疑線索，暗示可能不是自殺。 他重點想查明崔在熙為何去那個偏僻的地方。 兩人一起回憶往昔，才發現原來崔在熙當年也去過那裡。

在這個過程中，來益和世娜彼此確認了真心，分享了過去的經歷和情感。 來益還意識到，自己的歌曾給某人帶去慰藉，並表達了感謝。

隨著新線索浮現，緊張感就沒停過。 孟世娜接到崔在熙生前所住酒店的聯繫，得知那晚有目擊者出現。 這讓來益開始懷疑，金寶尚到底和姜宇成、崔在熙通過什麼電話，對真相產生了更大的疑問。看樣子金宝尚是因為怕來益受傷，才一直隱瞞案件真相。 他那個「有些真相，知道的那一刻痛苦也會隨之而來。 你能承受得住那個真相嗎？ 」的警告，真的把劇的緊迫感推向高潮了！

《偶像瘋子》持續用甜中帶苦、苦裡藏情的節奏推進感情線，也讓人越來越期待接下來兩人是否還有重來的可能。



此外，全新韓劇《偶像瘋子》已於2025年12月22日起逢星期一、二晚上10點半上線，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創韓劇《模範的士3》和《Love Me》、熱播韓綜《請回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，隨時隨地享受煲劇自由。

