不只警告！邊佑錫公司正式「告黑」，指名頂級律所全面開戰！網友：不懂他為什麼會被罵這麼慘

韓國人氣演員邊佑錫近年來人氣飆升的同時也引來大量惡意攻擊。 其經紀公司Varo娛樂終於在13日強硬反擊，發佈官方聲明表示，已對持續在網路及社群平台散佈惡意誹謗、不實消息、人身攻擊等違法行為的網友，採取正式法律行動。

公司聲明中指出，已透過內部監控系統完成蒐證，並正式委任韓國頂尖的「律村（Yulchon）」律師事務所進行處理，將包含刑事告訴在內的所有法律手段列入行動方案。 Varo娛樂態度堅決地表示：「對於侵害藝人名譽與權益的行為，將不會進行任何和解或寬待，必定依法嚴正處理。」此舉被視為對惡意留言者的「全面宣戰」。

聲明中也警告，網路上的不實猜測與扭曲內容，不僅嚴重損害藝人名譽，更可能造成二次傷害，公司未來將持續監控並採取強力法律措施。 最後，公司也向始終支持的粉絲表達感謝，並承諾將盡全力保護旗下藝人。



消息一出，迅速在韓國論壇與社群引發熱議，多數網友一面倒支持公司強硬作法：「邊佑錫加油... 惡意留言需要什麼理由？ 根本就是眼紅或心理有問題」、「這根本不是零星攻擊，是整個在社群和YouTube上組織性抹黑，用字惡毒到不被告才奇怪。」、「YouTube留言區真的超嚴重，搜他名字都會嚇到後退，拜託全部告下去！」、「連他捐款的新聞下面都有人在酸，就知道這些黑粉有多病態」、「《背著善宰跑》結束後，他在熱門討論區還被刷了上千則惡評，某些論壇應該很多人要收傳票了」、「聲明裡直接說『不寬待』， 這點給滿分！全部抓起來吧」、「真的有一群人刻意製作影片、亂套標籤、捏造性騷擾謠言，還硬要把他和其他演員綁在一起蹭流量，行為超級惡劣」、「每次他有公開行程，這些人就會集體出動，把相關影片的留言區搞得烏煙瘴氣」、「 我之前就寄信建議公司一定要告，這次連律師事務所的名字都公開了，看來是玩真的」、「每次邊佑錫有好消息，就有人眼紅到發瘋亂罵，希望這次法律能徹底整頓。」、「邊佑錫的黑粉真的陰魂不散，支持公司硬起來處理」等。



許多粉絲也補充說明，此次法律行動並非只針對邊佑錫，而是涵蓋公司所有旗下藝人，只是目前以邊佑錫遭受的攻擊最為集中與嚴重。 隨著公司直接點名頂級律師事務所正式提告，這波行動已被外界視為不只是警告，而是一場真正的「法律清算」。

此外，Varo娛樂旗下除邊佑錫外，還擁有李彩玟、孔昇延、晉久等多位知名演員。

