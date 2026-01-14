《偶像疯子》虐心再升级！解雇、决裂、雨中倒下......第7、8集情绪炸裂

Viu同步更新新韩剧《偶像疯子》最新剧情再度虐心升级，第7集全国与首都圈收视率皆来到 3.2%，讨论度持续攀升。

第7集中，崔秀英与金宰永饰演的角色正式走向「关系破裂」，但越是拉开距离，情感却越发明显，让观众一边心痛一边追剧。 本集一开始，金宰永饰演的顶级偶像「都来益」亲口对崔秀英饰演的律师「孟世娜」下达解雇通知，宣告两人合作、信任关系正式画下句点。 然而剧情并未就此平静——随著崔在熙（朴正宇 饰）留下遗书后失联，都来益接连遭受打击，甚至当场昏倒，最后一幕被孟世娜紧紧抱住的画面，直接把情绪拉到最高点。

都来益之所以愿意依靠孟世娜，是因为他以为对方相信的是「真实的自己」，而不是偶像光环。 但当孟世娜隐藏的粉丝身分曝光后那份信任开始动摇。 一句「如果我不是 Gold Boys 的都来益，你还会相信我吗？」让她一时语塞，也成为两人关系崩裂的关键瞬间。另一边，孟世娜的情绪同样溃堤。 她舍不得丢掉的，不只是偶像周边，而是自己在人生最疲惫时，曾经真心喜欢过某个人的那些片段。 那些回忆一旦丢弃，就像否定曾经努力活著的自己。



随著崔在熙的失踪，都来益开始被怀疑涉案。 孟世娜独自现身法院想替他辩护，却发现他已经拒绝她的协助。 即便她坦言，自己想守护的是「作为人的都来益」，而非偶像身分，仍无法挽回他的转身离去。 那句「不是因为你骗我，而是因为你让我相信」，留下满满余韵。

分开后的两人，都明显感受到彼此留下的空缺。 孟世娜最终狠下心，将所有回忆与周边一起丢掉; 都来益却在无意间走回充满两人回忆的地方，看著她唱起自己出道初期的歌曲，情绪彻底失守。就在观众以为情绪已经够重时，剧情再丢出震撼弹——失踪的崔在熙传出发生事故，遗书也被发现，而留在孟世娜手机里的未接来电，更让真相扑朔迷离。第7集末尾，浑身被雨淋湿的都来益站在孟世娜家门前，在确认她平安后瞬间倒下，被她紧紧抱住的画面，让不少观众直呼「太虐了」。

第8集，孟世娜和都来益关系大进展！两人互相吐露真心，感情深度升级。 观众们也随著他们的对话，离真相更近了一步。 不过，金宝尚（郑满植 饰）那句「你能承受得住吗？」的警告，直接把紧张感拉满，让人对后续发展好奇到不行！这集全国收视率有3.1%（尼尔森数据），热度持续走高。 世娜从崔在熙（朴正宇 饰）的语音资讯里，发现了关於姜宇成（安友渊 饰）事件的新线索。 但随后，又找到了崔在熙留有自白的遗书，让情况变得更扑朔迷离。



都来益则顺著崔在熙留下的痕迹，挖到一些可疑线索，暗示可能不是自杀。 他重点想查明崔在熙为何去那个偏僻的地方。 两人一起回忆往昔，才发现原来崔在熙当年也去过那里。

在这个过程中，来益和世娜彼此确认了真心，分享了过去的经历和情感。 来益还意识到，自己的歌曾给某人带去慰藉，并表达了感谢。

随著新线索浮现，紧张感就没停过。 孟世娜接到崔在熙生前所住酒店的联系，得知那晚有目击者出现。 这让来益开始怀疑，金宝尚到底和姜宇成、崔在熙通过什么电话，对真相产生了更大的疑问。看样子金宝尚是因为怕来益受伤，才一直隐瞒案件真相。 他那个「有些真相，知道的那一刻痛苦也会随之而来。 你能承受得住那个真相吗？ 」的警告，真的把剧的紧迫感推向高潮了！

《偶像疯子》持续用甜中带苦、苦里藏情的节奏推进感情线，也让人越来越期待接下来两人是否还有重来的可能。



此外，全新韩剧《偶像疯子》已於2025年12月22日起逢星期一、二晚上10点半上线，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《模范的士3》和《Love Me》、热播韩综《请回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，随时随地享受煲剧自由。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻