BTS防彈少年團世巡場次公開啦！！開創新紀錄外、時隔多年終於再次來台灣開唱，高雄居然有三天～

昨晚你也是失眠的粉絲 ARMY 嗎？BTS 防彈少年團 終於公開了 2026 年最新世界巡迴演唱會的開唱行程，這是 K-POP 史上最多場次的世界巡演，本篇文章帶大家看34座（79場）開唱城市究竟在哪？！！

▼ 創下K-POP藝人史上最多場次的新紀錄

防彈少年團的世界巡演將於4月啟動，本次巡演以單一巡演計算，創下K-POP藝人史上最多場次的紀錄。這是繼2022年於美國拉斯維加斯結束巡演後，時隔約4年再度展開的大規模演出。

本次巡演將自韓國高陽出發，橫跨北美、歐洲、南美與亞洲等地。目前已公開共34座城市、79場演出，未來還將追加日本與中東行程，巡演規模預計進一步擴大。



演唱會將於4月9日、11日至12日，一共3天在高陽綜合運動場揭開序幕；6月12日至13日則在釜山與觀眾見面。特別是6月13日為防彈少年團的出道日，預計將成為與粉絲一同分享意義的特別時刻。

▼ 時隔多年再次來台開唱，台灣粉絲們也激動不已

值得一提的是，這次巡演會在高雄（Kaohsiung）連唱3天（11月19、21、22日），消息一出讓台灣粉絲們都興奮不已，中間空了20日一天，也成為了粉絲之間熱烈討論的話題：「我先訂好飯店了」、「邁邁市長說到做到」、「瘋了」、「這次就讓高雄變成紫色的吧！」。雖然還未公布演唱會地點，但外界推測應是選擇可容至少5萬人的高雄世運主場館。



而台灣粉絲之所以會這麼激動，也是因為這是繼2018年12月《LOVE YOURSELF世界巡迴演唱會》台灣場（桃園場開唱兩天），時隔快8年後再次完整體舉行的演唱會，意義非凡，規模更大，天數還多了一天，對粉絲們來說是格外幸福的好消息。



▼ 歐美地區的巡演也再次擴大規模

北美巡演將於4月25日至26日從美國佛羅里達州坦帕展開，橫跨12座城市，共計28場演出。防彈少年團將登上美國埃爾帕索的太陽碗體育場，以及位於福克斯堡的吉列體育場開唱，這也是兩座城市史上首次、且規模最大的K-POP演唱會。



BTS 也將首度站上史丹佛體育場，繼世界知名樂團Coldplay之後，成為第二組在此開唱的藝人。配合世界巡演規模，本次演出也將帶來相應等級的舞台製作，採用360度舞台設計，為觀眾帶來高度沉浸式的體驗。



此外，BTS 將於世界巡演前的3月20日，發行收錄14首歌曲的第五張正規專輯。這是時隔約3年9個月的完整體回歸，成員們將在歌曲中融入過去旅程所累積的真實情感與煩惱，展現「現在的 BTS 防彈少年團」。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞