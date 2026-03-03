2026首部「千萬電影」預定！《王命之徒》朴志訓、柳海真翻轉「戲院已死」負評，韓網熱議：這才是觀眾想看的電影！

南韓影壇迎來 2026 首部「準千萬神作」！由演技派男神 朴志訓 攜手票房保證 柳海真 主演的史詩巨作 《王命之徒》，自上映以來口碑徹底炸裂。 繼 3 月 1 日突破 800 萬觀影人次後，僅隔一天便火速衝破 900 萬大關。 這場僅耗時 27 天的票房奇蹟，讓晉升「千萬俱樂部」進入倒數計時，更狠刷韓國各大討論區，引發全網「二刷、三刷」熱潮。

淚崩神作！悲傷中帶溫暖 網讚：久違的闔家首選

不少韓國網友發文感嘆，很久沒有遇到如此令人想反覆品味的佳作。 《王命之徒》不僅故事結構立體、角色飽滿，最令觀眾讚賞的是其「哀而不傷」的基調。

網友大讚觀影過程極度沉浸，結束後仍有強烈餘韻，適合與親友一同回味討論。 全片不見一處令人不適的鏡頭，營造出極其舒適的觀影體驗，成為不少粉絲帶長輩、小孩、朋友進場的首選。



狠甩「戲院已死」論調！網評：是作品不夠好

面對近年「觀眾只看 OTT（串流平臺）、不進戲院」的悲觀論調，《王命之徒》的票房表現無疑是一記響亮的耳光。

有網友尖銳指出，觀眾並非沒錢或對電影失去興趣，而是市場缺乏優質作品，「生活已經很累了，誰想去戲院看那些毆打女性或暴力囚禁的內容？」影迷直言，只要故事用心、內容能跨越年齡層，觀眾自然願意掏錢進場支持，「《王命之徒》證明了只要是好電影，大家依然願意走進戲院。」



導演巔峰之作！朴志訓「流放君王」演技獲封神

《王命之徒》不僅創下 張恆俊導演 生涯最高票房紀錄，更讓觀眾見證了朴志訓的演技蛻變。 影片以 1457 年的清冷浦為背景，講述年幼君王端宗（朴志訓 飾）遭逆臣篡位流放，與為了村民溫飽而毛遂自薦接納流放者的村長嚴興道（柳海真 飾），在偏遠村落發展出一段超越身份、動人心弦的特別情誼。

《王命之徒》已於 2 月 26 日正式登陸全台影院，想感受這部橫掃全韓的暖心史詩，千萬別錯過！



