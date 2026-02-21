BTS V 親自出面澄清立場：「閔熙珍未經我同意提交KakaoTalk聊天記錄，而我無意偏袒任何一方」

BTS 成員 V（金泰亨）就其與前ADOR代表閔熙珍在KakaoTalk上的聊天記錄發表聲明，而這些聊天記錄曾被用作HYBE與閔熙珍糾紛的證據之一。目前討論相當熱烈（theqoo留言已破1300），一起來看看韓網的真實反應。

20 日，V 透過個人 IG 發文表示：「因為對方是我的熟人，僅是出於共鳴而分享的一部分私人日常對話。我完全沒有要站在任何一方的意圖。」、「只是，這段對話在未經我同意的情況下被作為證據提交，讓我感到非常錯愕。」



此前，12 日首爾中央地方法院民事合議 31 部，針對 HYBE 提起的股東間契約解除確認訴訟，以及閔前代表提起的股票買賣價金請求訴訟，進行合併宣判。法院駁回了 HYBE 的請求，並判決 HYBE 向閔前代表支付約 255 億韓元。

法院認為，閔熙珍提出 ILLIT 抄襲 NewJeans 的質疑屬於正當意見表達。尤其在此過程中，閔熙珍方面提交了與 V 的 KakaoTalk 對話作為證據，且被法院採納的事實，事後才被公開。

20 日透過媒體報導，V 與閔熙珍的對話內容曝光。當閔熙珍表示：「抄襲問題總是被提起，而且並非毫無緣由。」V 回覆：「唉…就是啊。我看過也覺得『啊，這個有點像...』。」



HYBE 相關人士說明：「因為是與熟人的私人對話，只是出於共鳴的立場發言，並非同意對方的特定主張。同時，也確認了藝人希望表達他對未經其同意將私人對話作為審判材料提交的不滿。」

▼這段新聞也在theqoo引發非常熱烈的討論：

「誰會同意提交這種證據呢」、

「真的好同情Ｖ啊」、

「這不就是社會生活的附和嗎？」、

「閔為了贏什麼都做得出來」、

「只能說是徹底被利用了」、

「我非常討厭我的KakaoTalk私人聊天記錄被用作這樣的事情上」、

「記者洩漏了資訊。閔熙珍只是將其作為機密證據提交」、

「不，你可以提交，但至少提前告訴V一聲吧？他顯然是HYBE的人啊」、

「最可憐的還是旗下藝人們，都被管理階層的人徹底利用了」、

「他看起來就像是夾在中間進退兩難」、

「HYBE又開始煽動粉絲、大吵大鬧了，真是煩人。」、

「閔的存在本身就是一種禍害。誰都看得出來他是為了博取同情，徹底利用身邊的人」

出處：https://theqoo.net/square/4100910225

