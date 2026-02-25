《苦盡柑來遇見你》金明＆英凡又有售後！ IU給李濬榮送咖啡車，幽默調侃不會盛鍋巴湯 XD

李濬榮在24日透過 IG 限時動態分享了 IU 送到《新入社員姜會長》拍攝現場的咖啡車照片。

IU 還在咖啡車的橫幅上用他的名字寫了一首三行詩：「（이）現在是準備下一個人生角色嗎？（준）你在做準備嗎？（영）英凡…不對，是俊賢啊！祝你作為會長的生活一切順利。」隨後，她又幽默補充：「就算不會盛鍋巴湯，但詮釋角色總是最棒的英凡…不對，是濬榮，來自金明。」



在《苦盡甘來遇見你》中，兩人分別飾演金明與英凡，完成了未曾實現的初戀故事。「鍋巴湯」則是劇中熱門相見禮場景衍生出的迷因。對於 IU 的貼心舉動，李濬榮幽默回應：「謝謝你，金明！不…是姐姐啊！」、「金明啊，對不起，也謝謝你！」粉絲們看到後紛紛留言：「還在道歉嗎」、「2026年了英凡還在道歉」、「兩人太可愛了」，互動既溫馨又有趣。



至於李濬榮的新作《新入社員姜會長》，講述被稱為商界之神的頂級企業崔成集團會長姜榮浩（孫賢周 飾）與足球選手黃俊賢（李濬榮 飾）因事故靈魂互換而引發的一系列故事。劇中，黃俊賢在甲組聯賽比賽中意外與集團會長相撞，兩人的靈魂就此交換，也讓觀眾期待李濬榮展現全新面貌！劇集預計今年在 JTBC 播出。



