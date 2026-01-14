不敗的組合！鄭敬淏與 tvN 的「必勝公式」：連四部主演劇集收視破 10%，新劇《公益律師》完美收官

鄭敬淏再次證明了他精準的挑劇眼光！由他領銜主演的 tvN 律政劇《公益律師》近日以 10.0% 的高收視率圓滿落幕，口碑爆棚。 細數鄭敬淏近年的大爆作品，幾乎都與 tvN 深度綁定，從《機醫》系列到《浪漫速成班》，難怪韓國網友盛讚：「鄭敬淏 + tvN = 永遠正確的公式！」

一起來回顧這四部締造「不敗紀錄」的經典韓劇：

1. 《機智牢房生活》大結局收視率：11.2%

這部劇在開播初期因「監獄」冷門題材僅獲得 4.6% 的起步收視。 然而，隨著劇情推展，熱度一路狂飆，最終回突破 11.2%，最高瞬間更達 13.2%。 故事圍繞囚犯金濟赫（朴海秀 飾）與獄警李俊浩（鄭敬淏 飾）展開，刻畫出一群立體且有血有肉的角色，情節在幽默與淚水之間反復橫跳，成為許多劇迷心中值得反覆回味的經典。



2. 《機智醫生生活》大結局收視率：14.1%

這部神作已無需贅述，其熱度之高甚至延續至第二季與衍生外傳。 劇情聚焦在律帝醫院裡的「醫大五人幫」：李翊晙（曹政奭 飾）、蔡頌和（田美都 飾）、安政源（柳演錫 飾）、金雋婠（鄭敬淏 飾）與楊碩亨（金大明 飾）。 他們在工作中救助病患、慰藉心靈，在生活中碰撞友情與真愛的火花，帶來無數療癒瞬間，被眾多劇迷譽為「人生必看韓劇」。



3. 《浪漫速成班》大結局收視率：17.0%

這部劇大膽打破「青春純愛偶像劇」的框架，找來全道嬿與鄭敬淏搭檔。 故事講述充滿生活熱情的小菜店老闆南行善，遇上患有進食障礙的補習班天王講師崔直說，鋪陳出意料之外卻情理之中的療愈與心動。 鄭敬淏將「傲嬌又病弱」的演技發揮到極致，最終以 17.0% 的驚人收視創下事業新巔峰。



4. 《公益律師》大結局收視率：10.0%

近期完結的這部律政劇，再次交出了亮眼成績單！鄭敬淏在劇中飾演性格傲嬌的「姜大衛」，從原本追逐名利的明星法官，跌落至收益掛零的公益訴訟專組，表面不情願、實則拼盡全力守護窮苦委託人。 該劇精準洞察弱勢群體的困境與法律的不足之處，卻以輕鬆明快的節奏呈現，最後一集收視強勢率飆升近 4%，最終以全國平均 10%、瞬間最高 11.5% 的佳績奪下全頻道同時段冠軍，畫下完美句點。



從醫師、講師、獄警到律師，鄭敬淏憑藉紮實的演技完美詮釋各種職人生活，被粉絲戲稱為「師字輩專門戶」。 在達成 tvN 四連勝的壯舉後，大家也開始好奇：他的下一部作品，又將挑戰什麼樣的全新職務呢？



