惠利自曝「最近1、2年沒能休息…」精神科院長一針見血直指「像即將耗盡電力的電池」讓惠利大噴淚！

歌手兼演員惠利也相當努力經營自己的YT頻道，而最近她因為迎接新的一年，而進行了韓國知名的精神科專家李光敏院長的心理測驗，並接受諮商，也因為院長一針見血的評論讓惠利忍不住眼淚直流。

日前惠利在自己的YT頻道上公開了前往與精神科院長諮詢的過程內容。影片中院長也專業地介紹了自己推薦惠利所進行的心理測驗，以及相當客觀的分析惠利測驗後的各種結果，並且說明她目前的心理狀態，也因為太過於精準而讓惠利忍不住淚流不止，院長也趁此機會呼籲大家，看精神科並不可怕，希望扭轉國人對於精神科的既有想法與偏見。



根據惠利的測驗結果，對於面對壓力時她的反應，出現最大的兩部分就是「孤立」與「憤怒」，同時院長表示惠利的回應中，選擇迴避、依賴或壓迫的指數較低，表示她並不會逃避壓力，惠利本人則表示自己對於應該發怒的對象，是相當清楚明確的，但自己並不希望這樣的情緒移轉到她的工作上，於是只要在進行工作時，一走到鏡頭前，這些憤怒情緒都會被她隱藏起來。



院長還表達了另一點擔憂，也就是惠利有「能量枯竭」的傾向，也就是她長期處於緊繃的狀態，院長將一個人的整體能量比喻為一顆電池，惠利這顆電池目前電量只剩下一半左右，而只要開始低於一半，電量可能就會急速的下滑。特別是在休息的指數，惠利的呈現幾乎為0，這點讓院長感到相當憂慮。而讓惠利堅持下去的動力則是「成就」與「支持」。



此時的惠利已經淚眼汪汪，她表示自己應該有1、2年都沒有好好休息過，對於院長所說明的，她也覺得自己近期似乎變得懶了，連清掃整理的動力都沒有，但看著待辦清單越來越長，又衍生出了另一種壓力。她提到能讓自己支持到現在的，是有粉絲們喜愛著她的這件事情，雖然進行粉絲見面會時，她覺得自己非常累，幾乎快要暈倒，但精神上卻是相當亢奮，從粉絲這邊得到了滿滿的能量，讓他繼續撐下去。



節目結束後惠利也說「終於知道為什麼大家來上這樣的節目或是諮商會哭」，自己也體驗了這樣的過程，其實心理諮商並沒有想像中沉重，而是能夠讓人變得更健康的一種對話，之後她也會給自己多一點安慰，多一點餘裕來過好自己的生活。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞