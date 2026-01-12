Jessica退團後首度演唱少女時代歌曲！5首經典歌曲組曲＋〈再次重逢的世界〉抒情版，掀起網友熱議

Jessica（鄭秀妍）11 日在個人巡迴演唱會《Reflections》馬來西亞場的「Memories Of An Era」環節，演唱少女時代經典5首組曲——〈Gee〉、〈Genie（說出你願望）〉、〈The Boys〉、〈I GOT A BOY〉與〈Mr.Mr.〉，舞蹈也完整還原原版動作。

Medley (Gee - Genie - The boys - I got a boy - Mr Mr) - Jessica Jung



Time machine just brought me back to 2014?



Cre: 沁家淘气包马小跳·#JessicaJung #제시카 #JessicaReflectionsTour #JessicaReflectionsTourinMY pic.twitter.com/OXaRhb8Ike — Ri (@hyori_sunie) January 11, 2026

接著，她還演唱少女時代出道曲〈Into The New World（再次重逢的世界）〉的抒情版本。這個版本對粉絲具有特殊意義：2014年在成員變動背景下，少女時代8位成員於東京巨蛋演唱會含淚完成舞台演出。Jessica 這次再次演唱，也立刻掀起網友與少女時代粉絲的熱烈討論。

韓國論壇 the qoo 更以「今天演唱會上演唱少女時代組曲的 Jessica」為標題的文章，引起網友熱烈討論。部分韓網友表示：「應該是在付版權費後唱的吧……？」、「這樣需要得到 SM 許可才能做到嗎？」、「退出的成員們好像都是同樣結局，裝作不做了，但時間一長，賺錢的時候就利用組合」、「唱抒情版本真的有點太沒良心了」、「小時候很喜歡 Jessica，沒想到會變成這樣 ㅜㅜ，既然自己選擇了就應該負責」、「也不是圓滿結束的關係」、「跳舞跳得比想象中差」、「因為討厭那個年代還出過書的人」、「如果沒寫小說，反響也不會這麼強烈」、「啊～真搞笑！少女時代時期太辛苦了，還寫自己的妄想小說，爲什麼要狙擊成員們呢」等。

不過，也有韓網友持不同看法：「雖然組合粉絲可能不喜歡，但因為是自己的歌……」、「這是她本人的參與過的歌曲」、「真的好久沒看到她唱歌了」、「音色無可替代，依然唱得很好啊」、「因為是本人也錄過的歌，如果想唱的話，應該可以唱吧」等等。

Jessica 原本是少女時代成員，但在2014年無預警退團，為當年娛樂圈投下一顆震撼彈，退團的真正原因至今仍不清楚。退團後，她以 SOLO 歌手身份展開活動，並於2022年參加中國芒果TV節目《乘風破浪的姐姐》第三季，在節目中獲得高人氣，最終取得第二名的成績。



