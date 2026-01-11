朴寶劍親自幫粉絲找回失物！網友異國丟失手機、竟被正主轉發協尋，網友感慨：這桌布的力量太強大XD

朴寶劍「美談製造機」的名號再度獲得認證！近日一場橫跨中、韓、日的「手機找尋記」引發全網熱議，朴寶劍本人竟親自下場轉發尋人啟事，超暖舉動讓網友驚呼太神奇~

這場奇幻旅程始於昨日中午，一名在日本旅遊的中國網友透過社群平台「小紅書」發布求助訊息。 她在札幌狸小路附近拾獲一隻韓國遊客遺失的手機，因為看不懂韓文，只好拍照上傳尋找失主。 當時手機螢幕的桌布正是朴寶劍的照片，這也成為了整件事的轉折點。



在熱心網友的建議下，拾獲者註冊了韓國人常用的 X（原 Twitter）同步轉發資訊，並附上手機鎖屏畫面顯示的名字「權道叡」（音），試圖以此提高找到失主的幾率。 沒想到，這則訊息竟引起了朴寶劍本人的注意！

朴寶劍於昨日下午罕見地透過官方 X 帳號親自轉發該則協尋推文，並感性寫下：「真心感謝您幫忙找回我一生的朋友——權道叡的手機。」 男神親自「翻牌」認證失主，瞬間讓這則尋人啟事傳遍全世界。 而拾獲手機的網友也於昨晚更新進度，表示已將手機安全移交給札幌中央警察局，並呼籲失主盡快前往領取。



[] 평생친구 권도예님의 휴대폰을 찾아주셔서 고맙습니다 https://t.co/z46QmPWhUl — 박보검 (@BOGUMMY) January 10, 2026

주운 휴대폰은 이미 현지 경찰서에 인계되었습니다.

권도예 씨가 최대한 빨리 경찰서에 가서 수령하기를 바랍니다.

여러분께 감사드립니다. 박보검에게도 감사의 말씀을 전합니다.

삿포로 중앙 경찰서 pic.twitter.com/E7b3uqC2a4 — ba bybi bi (@ba_bybi159) January 10, 2026

這場動人的插曲讓網友紛紛讚嘆這不可思議的緣分：「韓國網友在日本丟了手機，被中國網友撿到，最後竟然由明星本尊親自認領！」不少人更笑稱發現了手機不弄丟的秘訣：「以後桌布都要設成朴寶劍，不管在全世界哪裡弄丟，男神都會幫你找回來！」



此外，朴寶劍目前正在拍攝古裝新片《夢遊桃源圖》，與李相二、郭東延合作的tvN全新綜藝節目《寶劍魔法捲》將於1月30首播，一行人來到偏遠鄉村莊經營髮廊，為村民打理髮型的同時，也帶去心靈的慰藉。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞