韓志旼揭拍攝現場「濫用權力」的不合理要求！怒嗆導演：「我們不是機器」差點退出演藝圈

21日，透過 YouTube 頻道《妖精在炯》公開的影片中，人氣演員韓志旼作為嘉賓出演（宣傳新劇《未婚男女的效率戀愛》），分享了各種故事，其中，她透露了自己在拍攝現場遭遇的不公平對待，引發關注。

當天，韓志旼回憶起新人時期。她提到電視劇《All In 真愛賭注》的拍攝現場經驗時表示：「人生中幾乎沒有那樣被責罵過，卻在那時被罵得很慘。也曾因為我讓拍攝延誤，那是我第一次有因為自己而給別人帶來困擾的經驗。」

PS：這部電視劇是2003年，韓志旼飾演女主角宋慧喬的青年時期。



那時她一度想要放棄演戲這條路：「那時候非常難過，回家後還哭了一整天」、「當時覺得，不能為了這份工作把自己逼成這樣，甚至還給別人帶來困擾。」



她解釋說，除了演技本身，還必須考量為了銜接場景流暢度的各種細節，因此感到相當困難。韓志旼坦言：「不同鏡頭之間的動作都必須保持一致，這不是非常困難的事嗎？」

此外，她也分享了一段替新人演員出面、對抗導演「濫用權力」提出要求的故事。韓志旼說：「導演說『剛剛眼淚是從右邊掉下來的，所以要從右邊開始哭』。這不是很不合理嗎？我就對導演說『我們不是機器』。」她也爽快的公開了該作品的播出年份和場景，但都被馬賽克遮擋，引發現場爆笑聲。

該影片公開後，網路上的反應也隨之出現。網友們表示：「連天使韓志旼都出面了，可見情況不一般」、「連眼淚掉落的方向都要控制，太過分了」、「演員也是人，很有共鳴」、「替新人出面真的很帥氣」、「拍攝現場本來就有各自的工作方式」、「很好奇被馬賽克遮住的部分」、「也有可能是那位演員表現真的太差了」等等。

另外，韓志旼與朴成焄主演的JTBC新劇《未婚男女的效率戀愛》將於2月28日首播，改編自同名網漫，故事聚焦於現代都市中的愛情選擇題，一名下定決心正面迎戰戀愛的女子，在多場相親過程中，先後遇見兩位魅力與價值觀截然不同的男子，在心動與猶豫之間，逐步釐清自己對「真愛」的定義。海外由HBO Max以TVING品牌同日上線。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞