人氣女團 IVE 和師妹 KiiiKiii 完美橫掃音源榜！STARSHIP上演「幸福的家族內戰」

女團 KiiiKiii 在攻佔排行榜不久後，IVE 也登上音源排行榜最頂端。隨著兩組接連掀起熱潮，STARSHIP娛樂正上演一場幸福的「家族內戰」。大家都聽過她們的新歌了嗎？

截至25日下午4時，音源平台 Melon「TOP100」排行榜第1名由 IVE 的〈BANG BANG〉奪下，第2名則是 KiiiKiii 的〈404 (New Era)〉。IVE 的雙主打曲〈BLACKHOLE〉同樣位居榜單上位圈。



KiiiKiii 獲得【三冠王】封號，熱度不斷

KiiiKiii 於1月26日回歸，發行第二張迷你專輯《Delulu Pack》，展開新年活動。專輯主打歌〈404 (New Era)〉在發行16天後登上 Melon TOP100 第1名，刷新自身生涯新高紀錄，並登上各大排行榜冠軍。



音樂節目成績同樣亮眼。KiiiKiii 憑〈404 (New Era)〉在 MBC every1、MBC M《Show! Champion》與 MBC《Show! 音樂中心》奪得冠軍，達成音樂節目【三冠王】。雖然15日結束打歌活動，但即便活動結束後，挑戰影片仍持續延燒，也被大眾作為SNS背景音樂使用，話題熱度不減。



IVE 第六次達成 Perfect All-Kill 的輝煌紀錄

2月23日回歸的 IVE 成績同樣令人振奮。正規二輯《REVIVE+》的先行曲〈BANG BANG〉展現強烈存在感。



24日，所屬公司 STARSHIP 表示：「先行曲〈BANG BANG〉橫掃國內主要音源排行榜第1名，達成 Perfect All-Kill。」這是2026年發行歌曲中的首個 Perfect All-Kill，同時也是繼2022年的〈After LIKE〉、2023年的〈Kitsch〉、〈I AM〉、〈Baddie〉，以及2025年的〈REBEL HEART〉之後，IVE 第六次達成此紀錄。



家族間的良性競爭，創造了雙贏神話

兩組團體在鞏固各自色彩的同時，也成功迎來新的挑戰。KiiiKiii 以「自由」作為核心內容打造團體形象，展現「在沒有正解的自由中做自己」的舞台，帶來令人感到解放的清新能量。



IVE 也迎來新的轉捩點。《REVIVE+》將過去以「我」為中心展開的敘事，擴展至「我們」的視角。



在回歸記者會上，張員瑛表示：「這次比起制式化的視覺與美感，更著重於新的視覺呈現。若說過去談的是『我』與主體性，這次則希望將我們所說的關鍵字進一步成長與擴張。」秋天也補充：「從『我』到『我們』的再點燃，希望能為更多聽眾帶來共鳴與安慰。」



在回歸前，安俞真談到 KiiiKiii 的活躍表現時說道：「能在回歸時與優秀的藝人們競爭，本身就是一種榮幸。能與同公司的家人KiiiKiii一起受到喜愛，我感到很開心。之前透過綜藝拍攝建立了交情，彼此也給予很多應援。」展現對後輩的關愛。（＊延伸閱讀：IVE回歸和師妹KiiiKiii重疊恐受影響？安兪真高情商回應，收獲不少好評！）



透過此次活動，KiiiKiii 展現了更多可能性，IVE 則再次證明穩固的存在感。在相近時期推出風格截然不同的兩組團體，STARSHIP 或許正帶著愉悅的微笑，觀看這場幸福的家族內戰。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞