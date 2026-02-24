IVE回歸和師妹KiiiKiii重疊恐受影響？安兪真高情商回應，收獲不少好評！

以新專輯《REVIVE+》回歸的人氣女團 IVE 成員 安俞真，提到了與師妹團 KiiiKiii 活動時期重疊一事。

23日，在首爾市廣津區 YES24 Live Hall 舉行了 IVE 第二張正規專輯《REVIVE+》的回歸 Showcase。



《REVIVE+》是一張將 IVE 過去以「我」為中心展開的敘事，擴展至「我們」視角的專輯。專輯共收錄12首歌曲，包括成員親自參與作詞的收錄曲，展現出了多元的音樂風格。她們表示，將透過這張專輯，不僅證明至今累積的音樂成長，也會明確展現未來能走到多遠。



本次專輯收錄雙主打歌〈BLACKHOLE〉、〈BANG BANG〉，以及〈Hush〉、〈Stuck In Your Head〉、〈Fireworks〉、〈HOT COFFEE〉等歌曲，同時包含成員個人Solo曲：張員瑛〈8〉、秋天〈Odd〉、李瑞〈Super ICY〉、Liz〈Unreal〉、Rei〈In Your Heart〉、安俞真〈Force〉，共12首作品。



在IVE回歸前，同公司後輩團體KiiiKiii曾以〈404 (New Era)〉活動並獲得熱烈喜愛。



對此，安俞真表示：「能在回歸時與優秀的藝人們競爭，本身就是一種榮幸。能與同公司的家人KiiiKiii一起受到喜愛，我感到很開心。之前透過綜藝拍攝建立了交情，彼此也給予很多應援。」



俞真補充道：「希望這會是一張不受其他藝人影響，能夠靠自身實力證明自己的專輯。」

另外，IVE第二張正規專輯《REVIVE+》已於昨晚6點透過各大線上與線下平台發行。

