朴恩斌＆車銀優Netflix新劇《超能路人甲》首波劇照爆笑公開！「哈西大叔」崔代勳超搶鏡～

Netflix 公開了由人氣演員 朴恩斌 與 車銀優 合作的全新韓劇《超能路人甲》（The Wonder Fools）的首波劇照，這是一部超能力喜劇動作冒險劇，設定於1999年末世論盛行的時代，講述一群笨拙的平凡人意外獲得超能力後，為保護市民和平挺身對抗惡勢力的故事。



笑點＋超能力一次到位！



▼朴恩斌飾演行事風格無法預測的「殷彩妮」，是海成市公認的問題人物，意外捲入某個事件後突然擁有了超能力。



▼車銀優飾演海成市特聘公務員「李運政」，一位缺乏社交技巧的首爾男子。上班時總是一板一眼，下班後卻願意與彩妮並肩作戰，探究海成市連環失蹤案的真相。



▼崔代勳飾演海成市的麻煩精「孫京勳」，林成宰則飾演超級冤大頭「姜羅賓」。 這兩個角色在與彩妮一同捲入事件後也意外獲得了超能力，儘管他們的超能力存在缺陷，但依然和彩妮攜手對抗反派。他們這樣缺陷系超能力二人組的存在感完全藏不住！同時他們也與男女主成為此次公開的首波劇照中，最重要的四位主要角色，期待他們在劇裡的有趣互動，帶給觀眾們滿滿的歡樂。





▼金海淑飾演彩妮的奶奶，也是她唯一的親人「金田福」。 她是海成市大名鼎鼎的「大手食堂」老闆，擁有既華麗又黑暗的過去，令人感到好奇。



▼孫賢周飾演冷靜而理智、隱藏著黑暗慾望的「河元道」，將為劇情增添緊張感。



《超能路人甲》從演員到製作團隊都非常堅強華麗，由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅3》的劉仁植導演執導，《雞不可失》的許多仲編劇執筆，預定於2026的今年播出，一起期待吧！







Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞