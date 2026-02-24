全炫茂為《天機試煉場》失言風波道歉：「關於對殉職警員的言論，向罹難者家屬致歉」

主持人全炫茂就 Disney+ 熱門實境秀《天機試煉場》中有關殉職警員的發言爭議，正式透過官方傳達了道歉立場。

在今天（24日），經紀公司表示：「對於《天機試煉場》節目中所提及的所有已故人士的生平與付出，我們致上深切的哀悼，並向遺屬表達誠摯慰問。」並稱：「對於節目中部分用語對故人及家屬造成傷害一事，我們深感沉重責任。」

接著表示：「向故人及遺屬致上誠摯的歉意。同時，也對所有在收看節目時感到不適的觀眾表示抱歉。我們將以更嚴格的標準與責任感進行內部檢討，並全力防止類似事件再度發生。」



在本月11日公開的第2集中，出現了關於2004年在追捕重大案件嫌犯過程中，遭利器刺傷殉職的故李在賢警長死因的任務內容。當時一名巫俗人士推測死因時表示：「不是常說被刀刺叫做『칼빵』嗎？也看得到被刺……」對此，主持人全炫茂回應：「穿制服的人被刀刺。（預測）太直接了吧？」相關發言引發爭議，以上為其官方的道歉聲明。



開播後引發熱烈迴響，卻引發一些不滿的聲浪

《天機試煉場》自開播後就引發熱烈討論，節目中匯集了49位來自各種領域的巫師、命理分析師、觀相師、塔羅牌占卜師...等，被譬喻為是眾人之戰。每一位參賽者擅長領域皆有不同，且都來頭不小。從第一階段的比拚過程中就相當精彩，網上迴響熱烈！在各國/地區都有奪冠紀錄，成績名列前茅。



而節目的第一階段闖關內容，是透過照片及出生和死亡日期，推測出死因這件事，引發遺屬反彈。PS：像是山難、警察和消防員因公殉職等情況，都被節目上的參賽者們一一成功推測出，也解讀出一些過程跟細節，都讓現場主持人和觀眾們看了直呼不可思議。



警方工會組織出面譴責節目

昨天（23日），警方工會的替代性組織——全國警察職場協議會（警察職協）針對節目將殉職警員的死亡經過作為綜藝素材使用，並使用「칼빵」（刀刺的低俗黑話）一詞一事，透過聲明表達遺憾與不滿。

警察職協當天表示：「對於在逮捕犯人過程中殉職的公務員之犧牲，竟以『칼빵』這樣的低俗黑話加以貶低，並作為娛樂素材使用的出演者與製作團隊之無知行徑，我們表達深切的憤怒與悲痛。」

他們指出：「殉職公務員的奉獻，是我們社會必須永遠銘記並給予禮遇的價值。」並表示：「此舉等於在14萬名警察公務員的心上釘下釘子。殉職對某些人而言是天塌下來般的痛苦，對國家而言也是重大損失。」他們強調：「以犯罪分子使用的黑話『칼빵』來形容，甚至誘發笑聲，是背棄人倫的行為，也是對故人與遺屬明確的二次加害。」並要求出演者公開道歉與自省、向遺屬及全國警察公務員正式致歉，以及立即刪除相關爭議集數。



《天機試煉場》目前已上線到第7集，全季共10集。



