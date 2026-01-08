誰還記得王鼻子因普美吃多少苦？Apink 15週年登《Running Man》換恩地出手！

Apink今年4月即將迎來出道15週年，不過他們已在本月提前慶祝，以第11張迷你專輯《RE : LOVE》回歸，也開始上各大節目宣傳，包括經典的《Running Man》！

▼主打歌〈Love Me More〉



Apink可說是《Running Man》老朋友，包括前成員娜恩在內，完整體或是部分成員至少受邀登場15次之多，普美和娜恩等成員的綜藝感也可說是因《Running Man》被激發、被廣傳，Apink 2019年還曾參與《Running Man》9週年Fan Meeting，意義非凡。

Apink 15週年回歸重要時刻少不了《Running Man》，《Running Man》最新一集預告Apink睽違6年完整體登場，（上一次即是《Running Man》9週年FM企劃），和成員們來場「黃金箱子追擊者：Golden Me More」搶金大戰！「王鼻子」再度遭到Apink「毒打」，恩地出手毫不手軟，而南珠竟被說「明明是老么卻跳『以前的舞』」？



等等，為什麼說王鼻子「再次遭到Apink毒打」？有人還記得嗎？普美曾經和王鼻子對戰，拚了命要讓對方發出聲音，雙方使出拔頭髮招數，結果普美直接拔下王鼻子兩撮毛髮！王鼻子仍穩住心態沒發出聲音，普美都比他還緊張，不過普美再使出跆拳道八年功力側踢，成功扳倒王鼻子！



新一集《Running Man》不曉得還會有什麼笑料，觀眾、粉絲都相當期待，有人認為《Running Man》換了新PD（上個月由姜炯善강형선PD接手懷孕的崔亨仁PD）果真有新氣象，也有人對《Running Man》始終如一用Apink歌名取當集主題感到相當窩心。

▼Apink 11日登場預告



▼Apink登場《Running Man》名場面回顧，官方置頂了粉絲整理的片段時間軸與該集主題



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

