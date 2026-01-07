朴寶劍「飯粒T」超有型！？《請回答1988 10周年》迷因狂發

《請回答1988 10周年》最後一集已播出，留下許多餘韻，不僅是對《請回答1988》的不捨情感，還有對演員們的凝聚力備感珍惜，更意外地製造許多笑料！

搞笑首選絕對是朴寶劍的「飯粒T」，他加碼參與讀秒比賽，成功過關全場驚呼，結果下一秒李東輝就問他衣服怎麼回事，原來他衣服黏滿飯粒，朴寶劍本人都笑了，李東輝起鬨：「飯寶劍、飯寶劍──」笑翻全場！更可愛的是，高庚杓與羅美蘭都說：「我以為是衣服上的圖案！」金成均：「居然能讓飯粒昇華成一種設計！」



X有粉絲發布此片段說：「朴寶劍穿了ADERERROR T恤，Logo旁邊是飯粒，還以為那是設計呢……美男別再讓我笑了。」此貼文吸引超過2萬人點愛心，超過4300次轉發，有網友說：「這男人講話很真心，吃飯也很真心。」也有網友笑朴寶劍是「傻瓜劍」，但也說他出道到現在還那麼純真，很不可思議。



박보검 아더에러 티 입었는데 로고 옆에 밥풀이래 아

저거 디자인인줄 알았어 ... 미남아 그만웃겨 pic.twitter.com/rxg1GJUGHb — 이름이 (@gummyblue_) January 2, 2026

除此之外，《請回答1988 10周年》製造的謎因還有朴寶劍與安宰弘、惠利比柔軟度，都讓觀眾笑翻啦！



응팔 식구들 이때 솔직히 다 미친거 같앗는데 아무래도 술 한잔 안마시고 콜라만 마시고 이러는 박보검이 제일 미친거같다 .. pic.twitter.com/4Y8At3SDVx — 이름이 (@gummyblue_) January 3, 2026

《請回答1988 10周年》香港觀眾已可於Viu收看全集！

