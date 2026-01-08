韩剧天花板再刷新！《苦尽柑来遇见你》登《TIME》「2025 年十大最佳韩剧」榜首

Netflix 韩剧《苦尽柑来遇见你》（暂译）再度为韩剧争光，这回直接获得美国重量级媒体《时代》（《TIME》）杂志点名肯定！

《时代》日前公布「2025 年十大最佳韩剧（The 10 Best K-Dramas of 2025）」，《苦尽柑来遇见你》不只入榜，还直接拿下冠军，成为榜单中最耀眼的存在。 杂志更毫不吝啬赞美，形容它是「今年（2025年）最棒的韩剧，甚至可能是年度最优秀的电视剧之一」，直言作品以贴近现实的题材，说出了一个既美丽又深刻的故事。

《时代》也特别点出这部剧的价值：「任何人都能把幻想拍得很华丽，但能在不失去复杂性与质感的前提下，将『平凡』变得特别，才是真正稀有又珍贵的事。」这段评语，被不少剧迷视为对《苦尽柑来遇见你》最精准的注解。



《苦尽柑来遇见你》故事背景设定在济州岛，描写由 IU 饰演的「鬼灵精怪反骨少女」爱纯，与朴宝剑饰演的「老实铁汉」宽植，两人跨越四季、充满冒险与人生起伏的一生。 细腻的剧本、温柔却有力量的镜头语言，再加上主演们的深情演出，让该剧自开播以来话题不断。



《苦尽柑来遇见你》不仅登上 Netflix 全球 TOP 10（非英语影集）冠军，还连续 8 周稳居榜单; 上半年累计观看次数约 3500 万次（以总观看时数除以作品长度计算），人气横扫全球。



不只观众买单，奖项也拿到手软。 该剧一举横扫多个大型颁奖典礼，包括第 61 届百想艺术大赏 4 冠王、第 4 届青龙系列大奖 3 冠王、2025 国际串流影展全球 OTT 大奖 3 冠王、APAN Star Awards 6 冠王，以及 KCA 文化演艺大奖、纽媒体内容大奖、大田特殊影像电影节大奖等，堪称口碑与收视双收的代表作。

从韩国红到全球、再被《时代》杂志点名封神，《苦尽柑来遇见你》不只是一部韩剧，更成为 2025 年最具代表性的串流神作之一。

