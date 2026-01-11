还没开播就失控！《单身即地狱5》尺度暴走：火药味＋肉体接触齐发！网友：这季太疯了

Netflix 话题恋爱实境秀《单身即地狱》第5季正式回归！官方一口气释出主视觉海报与主预告，暧昧、冲突与高能名场面全开，让不少粉丝直呼「还没开播就已经心跳加速」。

《单身即地狱5》将於1月20日全球上线，节目依旧设定在「必须配对成功才能离开」的孤岛「地狱岛」，单身男女在有限时间内展开火力全开的恋爱攻防战。 自2021年首季播出以来，《单身即地狱》持续称霸全球恋爱实境节目榜单，第五季更是来势汹汹。



此次公开的主海报首度曝光7位参赛者的神秘面貌，高颜值搭配「越界撩人战争」的标语，瞬间拉满期待值。 回顾前几季诞生过宋智雅（Freezia）、DEX（金珍映）、李官熙、李时安等话题人物，观众也好奇这一季会不会再出现新一代「恋综名场面制造机」。 同步释出的主预告更是尺度全面升级，贴身肢体接触加上「我好像真的会爱上你」、「年下的滋味怎么样？」、「我想要你」等直球告白，暧昧指数直接爆表。 主持群洪真庆、李多熙、韩海、圭贤、DEX更异口同声表示：「第五季真的疯了。」



预告中不只甜，还很火药味。 「你敢碰女王的男人？」、「不要对我指手画脚」等情绪正面冲突，搭配浓烈情感线与反转发展，让人一秒入坑。 甚至还出现「我可以跟两个男人一起离开《单身即地狱》吗？」的超狂发言，直接让 MC 集体当场愣住。 制作人也透露，第五季最大的不同在於「每个人都是主角」，不像以往集中在少数人气人物，而是像电影《真爱至上》般的多线叙事，各自都有完整情感线。 MC们则一致点出，本季参赛者更敢爱敢恨、不藏心思，行动力超强，连全新任务都能大幅撼动感情走向。



《单身即地狱5》将於1月20日在 Netflix 正式上线，甜到心痒、辣到冒火的新一季，势必再次掀起全球追剧热潮。

