87歲國民奶奶金永玉超反差！「一指神功」親回粉絲留言 感性喊：想當大家的外婆

韓國資深演員、87歲的金永玉近期在個人YouTube頻道的影片中，公開了自己為了與粉絲互動，努力學習使用筆電、親自回覆留言的模樣，溫暖畫面引發熱烈討論。

在最新上傳的影片中，金永玉與工作人員舉辦溫馨的年末派對，隨後更特別安排時間，仔細閱讀並回覆粉絲的留言。 只見她以「一指神功」緩慢敲打鍵盤，一筆一畫親手打字，真摯模樣讓觀眾直呼感動。 當看到有粉絲留言寫道「看到您就想起外婆，因為和奶奶長得很像，真的很開心，請一直拍下去」，金永玉立刻回應：「謝謝你的祝福，我想成為所有人的外婆，愛你。」並將這段話認真地打成文字回覆。

她也在影片中坦言：「大家這麼喜歡我，我真的很高興。 感覺我的人生都變得更活躍了，做YouTube真是做對了！」接著還不忘可愛地提醒：「如果大家能按訂閱跟喜歡的話，那就更好了喔~」展現超親民魅力。

1957年出道的金永玉，從戲劇、綜藝、電影到如今經營YouTube，始終受到跨世代觀眾的喜愛。 她目前正積極透過社群與大眾交流，並將於9日透過話劇《老人的夢》重返舞台，這是她時隔約9年再度演出話劇，讓粉絲相當期待。

從影超過一甲子，金永玉始終保持學習與開放的心，這次為粉絲學打字、親回留言的舉動，再次證明她「國民奶奶」的溫暖形象，絕非虛名！

