李敬揆親談李伊庚下車風波，暖心安慰劉在錫：「活動久不可能只有好事」、「人品好，一定能克服的」

最新（3日）播出的 MBC 綜藝節目《玩甚麼好呢？》（玩什麼好呢）中，為迎接 2026 年年初，成員們前往拜訪「綜藝教父」李敬揆的畫面被呈現出來，李敬揆也向後輩劉在錫傳達了最真心的建議。

當天，李敬揆依序向許卿煥、朱宇宰、HAHA 送上祝福後，最後對劉在錫給予了建議。

李敬揆對劉在錫表示：「不是已經（在演藝圈）待很久了嗎？活動久了，不可能只有好事。」他以含蓄的方式提到，長時間守在巔峰位置的劉在錫，最近應該承受了不少心理壓力。接著又說：「因為你向來散播出很多積極的影響力，加上人品很好，我認為你一定能夠克服的。」並送上溫暖的安慰。



這番話被視為對劉在錫近期在《玩甚麼好呢？》固定出演的李伊庚下車過程中所經歷爭議的安慰。先前曾出現劉在錫介入捲入私生活爭議的李伊庚下車過程的疑惑，對此製作團隊已明確表示毫無事實根據。

爆笑的是，李敬揆還表示非常樂意去劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》填補空位，等節目穩定後，也會適時地離開，相當積極地推銷自己。XD

▼《玩甚麼好呢？》每週六晚間6點30分播出，Viu也會每週上架最新集數。



