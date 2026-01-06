李敬揆亲谈李伊庚下车风波，暖心安慰刘在锡：「活动久不可能只有好事」、「人品好，一定能克服的」

最新（3日）播出的 MBC 综艺节目《玩甚么好呢？》（玩什么好呢）中，为迎接 2026 年年初，成员们前往拜访「综艺教父」李敬揆的画面被呈现出来，李敬揆也向后辈刘在锡传达了最真心的建议。

当天，李敬揆依序向许卿焕、朱宇宰、HAHA 送上祝福后，最后对刘在锡给予了建议。

李敬揆对刘在锡表示：「不是已经（在演艺圈）待很久了吗？活动久了，不可能只有好事。」他以含蓄的方式提到，长时间守在巅峰位置的刘在锡，最近应该承受了不少心理压力。接著又说：「因为你向来散播出很多积极的影响力，加上人品很好，我认为你一定能够克服的。」并送上温暖的安慰。



这番话被视为对刘在锡近期在《玩甚么好呢？》固定出演的李伊庚下车过程中所经历争议的安慰。先前曾出现刘在锡介入卷入私生活争议的李伊庚下车过程的疑惑，对此制作团队已明确表示毫无事实根据。

爆笑的是，李敬揆还表示非常乐意去刘在锡主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》填补空位，等节目稳定后，也会适时地离开，相当积极地推销自己。XD

▼《玩甚么好呢？》每周六晚间6点30分播出，Viu也会每周上架最新集数。



