換乘成功、甜蜜約會卻沒戀情？《換乘戀愛4》崔允寧＆成百賢澄清：我們不是現實情侶

在《換乘戀愛4》中，崔允寧和成百賢（成伯賢）發展出感情線，最終成功「換乘」，成為最終情侶。節目最後一集還公開拍攝結束後兩人一起前往遊樂園、約會的近況照片，也讓不少觀眾好奇：兩人是否已發展為現實情侶？

21日，崔允寧透過個人 YouTube 頻道上傳 Q&A 影片。當天她讀到最多人關心的提問：「很多人都很好奇，妳和百賢現在是現實情侶嗎？」

對此，她大方表示：「我和哥哥在節目裡建立了很好的關係，最後也選擇了彼此。節目結束後，我們有一起去樂天世界、看展覽，確實度過了很開心的約會時光，但我們不是現實情侶。」親自劃清界線。她也補充說：「現在是以很好的哥哥、妹妹關係相處。我真的很為他加油，他也會為我應援，我們就是很好的兄妹關係。」



巧合的是，成百賢同樣在當天透過自己的 YouTube 頻道公開 Q&A 影片，也被問到相同問題。他直言：「大家應該都很好奇吧？所以想知道我們是不是現實情侶嗎？不是的，我們不是現實情侶。其實從一開始，我和允寧就是互相應援的關係。」他接著表示：「如果允寧需要我的幫助，我隨時都願意幫她；她也跟我說，如果我需要幫忙，她也會幫我，真的很感謝她。我們現在相處得很好。」



另一方面，成百賢近日曾爆出與啦啦隊員安芝儇的戀愛傳聞。流出的安芝儇 KakaoTalk 個人檔案中，不僅出現兩人親密合照，還寫著「♥+50」字樣，並標示「D-11」「D-262」等倒數計時，同時出現成百賢名字縮寫「♥BH♥」，引發熱議。



