BLACKPINK 再破紀錄！YouTube 訂閱破億成「全球藝人第一人」喜提紅鑽石獎牌，Jennie 暖心告白：紀錄屬於 BLINK！

截至 20 日晚間 7 點 31 分，BLACKPINK 官方 YouTube 頻道訂閱人數正式突破 1 億大關，正式獲頒代表億級榮耀的「紅鑽石獎牌（Red Diamond Creator Award）」，成為全球首位達成此項壯舉的藝人。 四位成員於 21 日合體拍攝感言影片，誠摯感謝全球粉絲長久以來的陪伴。

成員感言字字傾心：沒粉絲就沒這天

Jennie難掩興奮地表示： 「再次感謝所有一直以來關注並喜愛我們音樂的人。 特別高興能與 BLINK（粉絲名） 一起達成這個紀錄！」

Rosé則感性直呼： 「這個紀錄對我們來說意義非凡，聽說是全球官方藝人頻道中，首個達成 1 億訂閱的頻道，真的非常感動。」

Lisa特別點名感謝平台與粉絲： 「感謝 YouTube 提供了一個讓我們能與全球粉絲溝通的空間。 最重要的還是 BLINK，謝謝你們看著我們、聽著我們的音樂，陪伴我們每一刻的成長，沒有你們我們無法走到今天。」

Jisoo則為即將到來的新作催票： 「這次的新專輯我們傾注了長久的心血與誠意去準備，請大家多多支持與喜愛！」



花 9 年登頂！超車小賈斯汀、紅髮艾德成「世界第一」

自 2016 年 6 月開通頻道以來，BLACKPINK 僅用約 9 年 8 個月便達成破億訂閱。 回顧這段傳奇征途，她們在 2020 年成為首位闖入「YouTube 訂閱數 Top 5」的非英語圈藝人，隨後接連超越亞莉安娜（Ariana Grande）、紅髮艾德（Ed Sheeran）及小賈斯汀（Justin Bieber），於2021 年 9 月登上全球訂藝人數冠軍寶座。 目前頻道累計點閱高達 411 億次，並獲金氏世界紀錄認證為「YouTube 累計點擊率最高的樂團」。



3 月 27 日震撼回歸！睽違 3 年多心血作《DEADLINE》

除了破億喜訊，BLACKPINK 即將在 27 日正式發行迷你三輯《DEADLINE》，包含主打歌〈GO〉，以及先前引爆話題的先行曲〈JUMP〉、〈Me and my〉、〈Champion〉及〈Fxxxboy〉。 這也是繼 2022 年 9 月後，時隔 3 年 5 個月的新作。 經紀公司表示：「正如專輯名稱所示，這張作品充滿了無法倒流的最高光時刻，記錄了此刻最閃耀的 BLACKPINK。」



