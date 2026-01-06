BTS包下世宗文化會館階梯，展現新專視覺設計「防彈少年團的文化根源在韓國」首次宣傳意義非凡

本月 5 日，位於首爾光化門廣場附近的世宗文化會館中央階梯，被 BTS 防彈少年團 的視覺設計所覆蓋。即將於 3 月 20 日發行的第 5 張正規專輯，其標誌、發行日期與團名被用來裝飾戶外階梯。世宗文化會館目前是象徵韓國文化藝術的代表性空間之一，因此格外引人注目。

防彈少年團 所屬公司 BigHit Music 表示：「防彈少年團 是從韓國出發、成長為以全世界為舞台活動的團體。此次睽違許久以完整體回歸，因此選擇在他們的文化根源——韓國，而且是首爾市中心舉辦線下宣傳活動。」並補充說：「未來計畫將戶外廣告擴展至紐約、東京、倫敦等全球主要城市。」



在世宗文化會館階梯上方，設置了新專輯標誌造型物，引發眾人關注。該標誌先前是透過防彈少年團寄送給全球 ARMY（官方粉絲名）的親筆信中首次公開。在設計意涵仍籠罩在神秘之中的情況下，粉絲們自發性地推測其意義、分享相關資訊，等待防彈少年團的回歸。



另一方面，防彈少年團將於 3 月 20 日發行第五張正規專輯。完整體回歸距今約 3 年 9 個月。新專輯共收錄 14 首歌曲，以上一段旅程中累積的情感與煩惱為基礎，濃縮呈現「現在的防彈少年團」。七名成員在新專輯公開後，將隨即展開大規模世界巡迴演出。演唱會相關詳細資訊，將於本月 14 日在全球超級粉絲平台 Weverse 公告。

