《拜託了冰箱》鄭鎬泳＆Sam Kim 曬自拍！因《黑白大廚2》組隊變得更親近，從敬語變「哥弟」關係

鄭鎬泳和 Sam Kim 在《黑白大廚2》的互動真的好可愛，他們日前也分享因組隊而變得更加親近的故事！

鄭鎬泳6日在 IG 上寫道：「鄭鎬泳和 Sam Kim 變得更親近了！」並公開兩人在綜藝《拜託了冰箱》拍攝現場拍攝的照片，對此 Sam Kim 回覆說：「哥！把照片也發給我吧！」展現與眾不同的友情。看到這一幕，金風機也機智留言：「兩人假裝很親近！」看來大家感情都非常好啦 XD



鄭鎬泳和 Sam Kim 在《黑白大廚2》的團體任務中展現了夢幻般的默契。一公佈兩人一組的規則，鄭鎬泳就馬上勾住 Sam Kim 的手臂。之後，他們一起在安成宰主廚的 YouTube 頻道觀看《黑白大廚2》的節目，Sam Kim 說：「說實話，我當時還沒拿定主意，但突然有人抓住我的手臂。」

鄭鎬泳也分享說：「Sam Kim 主廚現在叫我『哥』，是從那件事之後才開始的。從那天起，我們的關係變得更加親近，在此之前，我們一直都是互相用敬語稱呼『主廚』，我們兩人只差了一歲。」之後的一對一的對決中，鄭鎬泳贏得比賽，Sam Kim 也鼓勵他說：「既然你贏我了，就更要好好表現！」



看到兩人變得更親近的貼文，韓網友也紛紛表示：「《黑白》之前不是兄弟的關係更神奇」、「Sam Kim 真可愛」、「哇，時隔10年說平語」、「現在一起跳舞吧」、「看了《拜託了冰箱》，感覺兩個人變親近了」、「（自拍）像動物森友會」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞