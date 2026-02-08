挺過「性暗示DM」風波！李伊庚時隔 4 個月以「電台節目特別 MC」復出，新劇《不著邊際的你》蓄勢待發

曾陷入私生活爭議的演員李伊庚，近期傳出將正式回歸大眾視野的消息。

據韓媒《OSEN》7日報導指出，李伊庚將於本月 12 日參與 SBS Power FM 廣播節目《兩點出逃 Cultwo Show》的錄製，並擔任特別 MC。 由於該節目一向以與聽眾即時互動著稱，這也是他在爭議爆發後，首次正式與大眾直接溝通，因此備受業界與粉絲關注。



回顧事件始末，去年 10 月一名自稱德國人的網友 A 某爆料，指稱與李伊庚透過社群平台私訊（DM）往來時，收到了帶有性暗示的言語。 過程中 A 某態度反覆，曾一度聲稱爆料內容為 AI 造假並道歉，但隨後又改口喊冤，反覆的立場讓事件陷入羅生門。 對此，李伊庚採取了強硬的法律手段，控告對方涉嫌散佈虛假事實及損害名譽。

面對爭議，李伊庚始終保持堅定且強硬的立場。 他曾在社群平台上表示：「搜索令已下達，預計很快就會鎖定嫌疑人。 即使對方身在德國，我也會親自前往當地提交訴狀，對於惡意留言者絕對不會寬貸。」而在去年的「AAA 2025」頒獎典禮上，獲得「AAA Best Choice」獎項的他更透露：「嫌疑人正透過公司郵件請求原諒與寬限，但我一定會追究到底。」



雖然 A 某隨後公開了包含「胸部、尺寸」等敏感字眼的對話影片，試圖反擊並引發大眾衝擊，但李伊庚的活動並未全面中斷。 儘管他因此退出了參與多時的 MBC 綜藝《玩什麼好呢？ 》（退出的過程中，他也針對過去節目中造成的負面形象表達遺憾並獲得製作組致歉），原本預計加入 KBS 2TV 國民綜藝《超人回來了》擔任 MC 的計畫也宣告幻滅，但他仍守住了 SBS Plus· ENA《我是 Solo》等節目的主持棒。

李伊庚去年曾為宣傳電影出演過《Cultwo Show》，本次則是以特別主持人的身份做客，屆時他是否會提及私生活爭議目前的進度，備受關注。

另外，由他主演的新劇《不著邊際的你》也預計將於近期與觀眾見面，展現其全力重啟演藝事業的決心。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞