《換乘戀愛》首對夫妻誕生！周輝＆敏英復合5年終於修成正果，紐約浪漫求婚曝光＆12月結婚

恭喜恭喜！出演《換乘戀愛》的情侶高敏英、李周輝宣佈結婚，兩人將於12月5日舉行婚禮。

高敏英20日在 IG 分享了喜訊，寫道：「有個消息想和大家分享，所以寫了這篇長文……我結婚了！」同時附上影片，畫面中兩人在美國紐約進行寫真拍攝時，李周輝單膝下跪，把戒指遞給高敏英。



高敏英回憶道：「我曾寫過，他是唯一讓我後悔分手的男人。想不到現在又要介紹給大家，真的有點害羞。」她接著說：「現在我要介紹他為『我決定要一起走一輩子的人』。」她分享兩人的故事：「我們二十出頭時相遇，當時我還說過夢想是要在寒冬的紐約過生活。如今三十歲的那一年，我們真的去了那裡，也在那裡收到了求婚。」

她回顧五年的戀情：「前兩年像青澀的初戀一樣幸福；接下來兩年，我們發現彼此差異很大，常常硬湊在一起，也留下一些傷痕。但最後一年，我們彼此珍惜與相愛的感覺，真的無法用言語形容。」最後，她說：「我們就這樣自然而然地開始思考未來。會好好過日子。即便接下來的日子會有些陌生，我也會小心翼翼、努力去經營。」



高敏英與李周輝曾在2021年參加《換乘戀愛》第1季，透過最終選擇成功復合，也成為節目中第一對走向婚姻的情侶。



網友看到喜訊後紛紛送上祝福，留言寫道：「周輝求婚的時候哭了嗚嗚嗚嗚」、「實際結婚後確實能感受到真誠」、「真的好浪漫啊」、「是《換乘》上唯一喜歡的情侶！居然還結婚了，希望你們幸福」、「大發！我的《換乘》情侶 PICK 結婚了」、「感覺會過得很好，祝賀祝賀」、「周輝真了不起，怎麼能始終如一地相愛呢」等等。



