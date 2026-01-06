Viu原創韓劇《模範的士3》收視14.2%刷新高！李帝勳對峙「反派」金成圭，飆車追擊戰帥出新高度！

由李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍主演的 Viu Original 熱門韓劇《模範的士3》自去年11月首播以來一直保持著上升勢頭，在 EP.14 更以 14.2% 的收視再次刷新自身新高！

《模範的士3》的案件依舊非常多元，每集都讓人忍不住緊盯螢幕！EP.1-2 聚焦因遊戲賭博而成為非法貸款集團受害的未成年人；EP.3-4 則揭露二手車犯罪集團利用泡水車欺騙消費者；EP.5-8 探討非法體育賭博與比賽造假事件，EP.9-10 聚焦於 K-POP 光鮮背後練習生的剝削與性交易事件，而最新的 EP.11-14 則揭示近期在 MZ 世代盛行的網路二手交易詐騙。



劇中案例觸動人心：為了給車禍住院的爸爸買手套，8歲小孩付了錢卻只收到磚頭；崔主任（張赫鎮 飾）為查明真相被騙了500萬；新手媽媽為了買便宜嬰兒用品被騙，導致生活陷入混亂。彩虹運輸追蹤線索，找到了二手交易詐騙案的負責人金宇鐘（朴時允 飾），沒想到背後還另有其他主使者。追查後，他們發現案件與三興島有關，金道奇（李帝勳 飾）和張代表（金義聖 飾）也來到這個問題重重的島。



金道奇與張代表踏入三興島時，立刻感受到籠罩全島的詭異氛圍。「彩虹運輸5人幫」隨即展開對「三興島反派」的追查，發現這股勢力由前檢察官高成赫（金成圭 飾）、詐騙犯徐黃（李璟榮 飾）、貪污警察金哲民（池大韓 飾）、非法賭博網站工程師藝林（李彩媛 飾）以及具海外僱傭兵背景、非法持有槍械的崔哲雄（俞智旺 飾）組成。他們以各種手段隱藏罪行，巧妙逃避法律制裁，而金道奇也全力取得他們信任，與高成赫的對峙戲相當精彩！



接著，他們計畫找出並摧毀與全球犯罪集團相連的伺服器，但因沒有高恩（表藝珍 飾）的電腦，只能先爭取時間。彩虹運輸運用各種手段轉移反派注意力，然而當他們察覺異常時，高恩已經摧毀所有伺服器，全島警報響起，展開全面追擊！



全副武裝的金道奇一邊躲避四面八方蜂擁而來的反派，一邊踩下油門，但四面環海的島上已無退路。最後，他利用朴鎮彥（裴侑藍 飾）先前設置的高電力裝置，將能量集中傾注在反派車上，勉強保住性命。追擊戰真的又帥又刺激，幸好最後金道奇平安無事啊 QQ



而飾演大反派的金成圭也因精湛演技在韓網掀起熱烈討論，韓網友紛紛表示：「演技太棒了」、「聲音真的很好聽」、「這個演員也是每個角色都有換臉的感覺」、「長得帥，聲音也好聽」、「想再看他和李帝勳合作」等等。



另外，《模範的士3》即將在本週播出大結局，預告中公開了金道奇「失蹤」的消息，以及變身為「軍人金道奇」的模樣，讓觀眾更加好奇最後的故事如何發展。Viu Original 原創犯罪韓劇《模範的士3》持續熱播中，香港觀眾記得逢星期五、六晚到Viu緊貼進度。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞