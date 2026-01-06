《拜托了冰箱》郑镐泳＆Sam Kim 晒自拍！因《黑白大厨2》组队变得更亲近，从敬语变「哥弟」关系

郑镐泳和 Sam Kim 在《黑白大厨2》的互动真的好可爱，他们日前也分享因组队而变得更加亲近的故事！

郑镐泳6日在 IG 上写道：「郑镐泳和 Sam Kim 变得更亲近了！」并公开两人在综艺《拜托了冰箱》拍摄现场拍摄的照片，对此 Sam Kim 回覆说：「哥！把照片也发给我吧！」展现与众不同的友情。看到这一幕，金风机也机智留言：「两人假装很亲近！」看来大家感情都非常好啦 XD



郑镐泳和 Sam Kim 在《黑白大厨2》的团体任务中展现了梦幻般的默契。一公布两人一组的规则，郑镐泳就马上勾住 Sam Kim 的手臂。之后，他们一起在安成宰主厨的 YouTube 频道观看《黑白大厨2》的节目，Sam Kim 说：「说实话，我当时还没拿定主意，但突然有人抓住我的手臂。」

郑镐泳也分享说：「Sam Kim 主厨现在叫我『哥』，是从那件事之后才开始的。从那天起，我们的关系变得更加亲近，在此之前，我们一直都是互相用敬语称呼『主厨』，我们两人只差了一岁。」之后的一对一的对决中，郑镐泳赢得比赛，Sam Kim 也鼓励他说：「既然你赢我了，就更要好好表现！」



看到两人变得更亲近的贴文，韩网友也纷纷表示：「《黑白》之前不是兄弟的关系更神奇」、「Sam Kim 真可爱」、「哇，时隔10年说平语」、「现在一起跳舞吧」、「看了《拜托了冰箱》，感觉两个人变亲近了」、「（自拍）像动物森友会」等等。

