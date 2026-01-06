李政宰、鄭雨盛站進「喪主」行列，安聖基的身教在靈堂延續！安夫人一通平靜的電話，卻讓人最心痛：李政宰哽咽接下扶棺的請託

被譽為「國民演員」的已故安聖基，走完人生最後一程時，留下的不只是金冠文化勳章，還有他一輩子累積的人情與風骨。

5日，安聖基的靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館，從清晨開始便湧入大批弔唁人潮。 朴重勳、趙容弼、崔秀宗、宋康昊、全道嬿等影視界人士紛紛到場致哀等影壇重量級人物接連現身，政府也追頒金冠文化勳章，表彰他對韓國電影的貢獻。 而現場的一個畫面觸動了無數人心，李政宰與鄭雨盛默默站在了安聖基兩個兒子的身旁。



兩人雖非安聖基的親人，卻也和安聖基的兒子一樣，身穿黑色喪服，胸前佩戴著「喪主」的標誌，整日駐守靈堂。 據現場人士透露：「鄭雨盛負責迎接弔唁賓客，李政宰連用餐細節都悉心關照，幾乎沒看到他們坐下休息。」安多斌（安聖基長子）在父親離世時淚流滿面，但身邊始終有父親視如己出的後輩，以「靜靜陪伴的長輩」身份支持著他。



影壇資深人士感嘆：「那天看到的不是誰在代替喪主，而是安聖基前輩一生待人處世的延續。 他怎麼對人、怎麼照顧弱小，後輩們全都照樣做了。」安聖基生前不以華麗言辭，而是以責任與身教帶領後輩。 此時李政宰與鄭雨盛的舉止，正證明這份教誨從未褪色。



安聖基的葬禮將以電影人葬形式舉行，9日上午6點（韓國時間）出殯，長眠於京畿道楊平，最後一程由李政宰和鄭雨盛扶棺送行。李政宰在5日的採訪中透露：「安前輩一直都是真心想幫助後輩和同事的人，不論事情大小，他總是願意多留一份心，其實如果沒有真正放在心上，是做不到這些的，那是一件非常辛苦、也非常了不起的事。他總是始終如一地為大家著想，也一直在那個位置上陪著我們，給了我非常大的力量。（安聖基）夫人親自聯絡我，拜託我擔任扶棺（運棺）的人。她似乎早已有心理準備，用非常平靜的語氣聯絡我，反而讓人覺得更加難過。安前輩不只照顧電影圈的前後輩，連片場最基層的工作人員，他都會細心關懷、想辦法幫忙。心中只有感謝，但也正因如此，更覺得心痛。」

安聖基不只是一個時代的演員，也是一位留下兩個兒子的父親。 而他是怎樣的人，早已寫在後輩們靜靜守在長子身旁的那一幕裡。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞