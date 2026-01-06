李政宰、郑雨盛站进「丧主」行列，安圣基的身教在灵堂延续！安夫人一通平静的电话，却让人最心痛：李政宰哽咽接下扶棺的请托

被誉为「国民演员」的已故安圣基，走完人生最后一程时，留下的不只是金冠文化勋章，还有他一辈子累积的人情与风骨。

5日，安圣基的灵堂设於首尔圣母医院殡仪馆，从清晨开始便涌入大批吊唁人潮。 朴重勋、赵容弼、崔秀宗、宋康昊、全道嬿等影视界人士纷纷到场致哀等影坛重量级人物接连现身，政府也追颁金冠文化勋章，表彰他对韩国电影的贡献。 而现场的一个画面触动了无数人心，李政宰与郑雨盛默默站在了安圣基两个儿子的身旁。



两人虽非安圣基的亲人，却也和安圣基的儿子一样，身穿黑色丧服，胸前佩戴著「丧主」的标志，整日驻守灵堂。 据现场人士透露：「郑雨盛负责迎接吊唁宾客，李政宰连用餐细节都悉心关照，几乎没看到他们坐下休息。」安多斌（安圣基长子）在父亲离世时泪流满面，但身边始终有父亲视如己出的后辈，以「静静陪伴的长辈」身份支持著他。



影坛资深人士感叹：「那天看到的不是谁在代替丧主，而是安圣基前辈一生待人处世的延续。 他怎么对人、怎么照顾弱小，后辈们全都照样做了。」安圣基生前不以华丽言辞，而是以责任与身教带领后辈。 此时李政宰与郑雨盛的举止，正证明这份教诲从未褪色。



安圣基的葬礼将以电影人葬形式举行，9日上午6点（韩国时间）出殡，长眠於京畿道杨平，最后一程由李政宰和郑雨盛扶棺送行。李政宰在5日的采访中透露：「安前辈一直都是真心想帮助后辈和同事的人，不论事情大小，他总是愿意多留一份心，其实如果没有真正放在心上，是做不到这些的，那是一件非常辛苦、也非常了不起的事。他总是始终如一地为大家著想，也一直在那个位置上陪著我们，给了我非常大的力量。（安圣基）夫人亲自联络我，拜托我担任扶棺（运棺）的人。她似乎早已有心理准备，用非常平静的语气联络我，反而让人觉得更加难过。安前辈不只照顾电影圈的前后辈，连片场最基层的工作人员，他都会细心关怀、想办法帮忙。心中只有感谢，但也正因如此，更觉得心痛。」

安圣基不只是一个时代的演员，也是一位留下两个儿子的父亲。 而他是怎样的人，早已写在后辈们静静守在长子身旁的那一幕里。

