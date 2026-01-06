tvN 20 週年紀念片惹議！收視冠軍《淚之女王》竟整部消失！網友辣評：金智媛又有什麼錯

韓國有線電視台tvN迎接開台二十週年，日前官方YouTube頻道發布紀念影片「2026 tvN ID：歡樂由tvN開始」，回顧歷年經典作品，卻引發軒然大波——因為創下該台歷代最高收視率24.9% 的現象級神劇《淚之女王》，竟在影片中完全「被消失」！

這段紀念影片中，從《鬼怪》、《背著善宰跑》、《我的大叔》、《請回答1997》、《機智醫生生活》到《暴君的廚師》等人氣劇集，再到《花漾爺爺》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《三時三餐》等招牌綜藝，可說是tvN的「光榮名單」。 然而，許多眼尖觀眾立刻發現，2024年轟動全亞洲、由金秀賢與金智媛主演的《淚之女王》居然連一個畫面都沒有。



網友紛紛留言質疑：「史上收視第一的作品被省略，實在無法理解」、「至少可以放金智媛的片段吧」、「直接整部消失太過分了」。 不過也有人冷淡表示：「大概知道為什麼被排除」、「被漏掉的作品又不只一部」、「金智媛又有什麼錯」等。



這項遺漏引發網友們的無限聯想，矛頭直指男主角金秀賢自去年3月起的連串爭議。 當時他被爆出與已故女星金賽綸從未成年時期開始交往長達六年，雖然金秀賢方面強烈否認，並對代表金賽綸家屬發聲的YouTube頻道「橫豎研究所」採取法律行動，但輿論已一發不可收拾。



事件導致金秀賢遭多個廣告商撤換，原定播出的Disney+原創劇《山寨人生》也無限期推遲。 自去年3月31日緊急記者會後，金秀賢再未公開露面，目前仍與金賽綸家屬及相關頻道進行法律訴訟。



截至目前，tvN尚未對紀念影片排除《淚之女王》一事做出解釋。 然而，在爭議風口上選擇「切割」最高收視作品，已讓外界強烈感受到電視台的謹慎立場。 有娛樂評論指出：「在韓國，演員的個人爭議往往直接牽連作品存亡，電視台顯然不願在慶祝時刻冒任何風險。」



一部創造歷史的電視劇，卻因主角爭議在官方歷史中「被消失」，不僅讓劇迷們唏噓，也意外照見了影視圈現實與爭議交織的複雜面貌，《淚之女王》的缺席成了tvN 20週年最具話題性的「空白」。

