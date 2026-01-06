原來早有預告！TEEN TOP創造認愛的女友是Rapper KASPER！女方1日已曬lovestagram

男團TEEN TOP成員創造在5日親自透過SNS發長文公開感情狀態，坦言：「我正在戀愛中。」消息曝光後立刻在粉絲圈引發熱議，而交往對象的身分也隨之曝光，正是饒舌歌手KASPER（캐스퍼）。

根據歌謠界消息，創造認愛的對象正是KASPER。 其實早在1日，KASPER就在SNS上傳「bye 2025」的貼文，分享多張生活照，其中一張是在車內與一名男子約會般的畫面，並直接標註了創造的帳號，當時就被外界解讀為低調放閃、提前曝光戀情。



創造於2010年以TEEN TOP成員身分出道，去年12月31日才剛舉辦出道15週年紀念團體演唱會，接下來3月也將展開海外演出行程，活動依舊滿檔。 KASPER 則在2014年出道為饒舌歌手，曾出演《Show Me The Money》4、6 季、《Unpretty Rapstar 2》等節目，近年更跨足美妝產業，傳出年營收高達百億韓元。



出道多年首度公開戀情，創造選擇親自說明、坦率面對，也讓不少粉絲送上祝福。 這段偶像與饒舌歌手的戀愛組合，後續發展備受關注。

