二代男團Teen Top成員創造首認愛！出道16年認「因她改變」，怕粉絲傷心親發聲：我正在戀愛中

韓國男團「Teen Top」成員創造出道近16年，今（5日）首度公開認愛，正式宣告「正在戀愛中」！

他親自在社群平台向粉絲喊話，坦言公開戀情前許久掙扎，擔心粉絲受到衝擊，但強調對方是帶給他正能量的人，消息一出立刻引發熱議。

創造今天在SNS上寫下長文，開門見山表示：「無論是好事還是需要小心翼翼的事，只要是我人生中發生有意義的變化，總想第一時間告訴大家。 各位，我正在戀愛中。」並透露選擇在此時公開的原因。創造擔心粉絲從新年第一天就感到難過或震驚，為此內心相當不安，「我不想讓這件事像流水一樣輕輕帶過，希望等我的心情和狀況更整理好後，再平靜地告訴大家。」



2010年以Teen Top出道的創造，多年來橫跨音樂、演出、電視節目及網路劇，活躍於多元領域。 他坦言雖然受到許多喜愛，但16年的演藝生涯中也曾遭遇精神上的低潮，而這段戀情給了他極大的力量，讓他能夠持續活動。 正因如此，他一直在考慮公開戀情可能帶來的影響，才將宣布的時間點往後推遲。

創造甜蜜分享戀人對他的重要性：「她是一位讓我不足的地方產生正向變化、並一直為我加油的、值得我感激的人。」但他也強調，戀愛並不會改變他對工作的態度，「反而讓我在個人和事業上都感到更加安定，讓我更能專注於最喜歡的舞台和音樂。」並承諾會以更好的音樂和舞台回報粉絲。



最後，創造向所有給予祝福與擔憂的粉絲致謝：「所有傳達心意的話、夾雜憂慮的關心，我都會珍重收下。 很抱歉因為我的恐懼沒能更快告訴大家，一直很感謝你們，永遠愛你們。」



