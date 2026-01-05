【評論家選擇獎】《魷魚遊戲》三連霸「TV最佳外語影集」！《Kpop 獵魔女團》擊敗迪士尼勇奪雙冠，朴贊郁《徵人啟弒》惜敗《一戰再戰》

Netflix 熱門影集《魷魚遊戲》第三季再次於美國評論家選擇獎中獲得「TV 部門最佳外語影集獎」，寫下了第一、二、三季全員奪下獎盃的大滿貫紀錄，《Kpop 獵魔女團》亦拿下「最佳長篇動畫」與「最佳原創歌曲」兩項大獎，被看好問鼎奧斯卡金像獎。

《魷魚遊戲》三連霸，寫下韓劇新歷史

《魷魚遊戲》第三季於當地時間 4 日在加州聖塔莫尼卡舉行的第 31 屆評論家選擇獎中，擊敗了《阿卡普科》、《武士生死鬥》等強勁對手，榮獲「TV 部門最佳外語影集獎」。主辦方評論家選擇協會（CCA）是由美加兩國 600 多名影評人與記者組成的權威組織，獎項分為電影與 TV 兩大類別，在 TV 部門不分季度、僅公開獲獎作品名稱。

此前，《魷魚遊戲》第一季曾於 2022 年成為首部獲得「最佳外語影集獎」的韓劇，李政宰亦成為首位奪下劇情類最佳男主角獎的韓國演員。 去年頒獎典禮上，《魷魚遊戲 2》再次蟬聯該獎項，加上今年的獲獎，成功創下了連續三屆獲獎的輝煌紀錄。



《Kpop 獵魔女團》擊敗迪士尼與皮克斯，劍指奧斯卡

去年在全球引發現象級熱潮的 Netflix 動畫電影《Kpop 獵魔女團》，擊敗了迪士尼的《動物方城市 2》與皮克斯的《地球特派員》，強勢包攬「最佳長篇動畫」與「最佳原創歌曲（Golden）」兩項大獎，成為雙冠王。

導演瑪姬·姜（Maggie Kang）發表感言表示：「這部電影始於 7 年前，是我寫給韓國文化的情書。 它講述了音樂的力量，以及那些努力在世界期望與內心真我之間尋找平衡的人們。」

隨著本次獲獎，各界看好《Kpop 獵魔女團》在今年 3 月舉行的奧斯卡金像獎中奪標的希望大增。 此外，該片也入圍了 11 日舉行的金球獎最佳動畫、原創歌曲及票房成就獎等三項大獎。



朴贊郁《徵人啟弒》遺憾落選

由朴贊郁執導的電影《徵人啟弒》雖然入圍了本屆最佳改編劇本與最佳外語片獎，但遺憾未能獲獎。 最終最佳外語片頒給了《這不只是個間諜故事》，改編劇本獎則由《一戰再戰》》的導演保羅湯瑪斯安德森奪下，該片同時斬獲最佳影片、最佳導演等共三項大獎。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞