《好搭檔2》主演大換血！張娜拉迎新搭檔金惠奫，朴海鎮加盟擔任男主角，律師職場故事再升級

隨著《好搭檔2》下半年即將回歸，劇集迎來主演大換血！張娜拉迎來新搭檔金惠奫，朴海鎮加盟擔任男主角，新舊角色交錯、化學反應十足，律師職場故事也將再升級。粉絲最期待的律師組合，究竟會擦出什麼火花，又帶來哪些精彩故事呢？

《好搭檔》劇情介紹

《好搭檔》是一部講述離婚專業律師日常生活的法庭電視劇，不僅聚焦女主角的故事，也呈現比現有法律更貼近現實的離婚案例。該劇首播以 7.8% 起步，最高收視衝上 17.7%，成為熱議話題，第二季預計今年3月開拍，在第四季度播出。



第二季亮點｜新角色加入增添職場火花

第二季陣容有所調整：張娜拉確定回歸，但南志鉉、金准韓因行程無法參與。P.O（表志勳）將再次加盟，並與朴海鎮、金惠奫等新角色同台演出，為劇集帶來更多律師職場故事與看點。

張娜拉｜明星律師「車恩京」再登場

張娜拉飾演擁有 17 年資歷的明星離婚律師「車恩京」，理智高智、效率至上，只提出必要方案，展現40代的專業與自信。她此前在《模範的士3》以惡角引發熱烈討論，這次再次回歸律師身份，觀眾也好奇她會帶來哪些精彩演繹。



朴海鎮｜業界 TOP2 律師「朴泰秀」亮相

朴海鎮飾演業界 TOP2 的離婚律師「朴泰秀」，與車恩京有深厚「惡緣」的競爭關係。他的上一部作品是 2023 年播出的《全國死刑公投》，期間透過個人頻道分享運動與自我管理，保持良好狀態。時隔2年多回到小螢幕，粉絲也好奇他穿上西裝或律師袍的帥氣模樣，會是怎樣的風采。



金惠奫｜新加入的精明律師「姜彗星」

金惠奫飾演從業5年的離婚律師「姜彗星」，精明能幹、臨場應變能力強，專注力十足，工作態度非常認真。她近期作品不斷推出，已完成電影《箭木池》和《LAND》的拍攝，確定出演《高中生刑警》，也收到《解憂雜貨店》的出演提案。觀眾好奇她在《好搭檔2》中會帶來哪些不同以往的表現。



P.O ｜五年成長的助手「全恩浩」回歸

P.O 飾演「全恩浩」，五年間一直在車恩京身邊協助她，也在工作中逐漸成長，如今已能獨當一面。這次回歸，他的穩重形象也成為矚目的焦點。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞