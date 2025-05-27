「韓國大勢男團」TEEN TOP成員創造（崔鍾炫）退伍後首訪台灣 「The Blooming Hour」6/21@台北三創CLAPPER STUDIO0

「韓國大勢男團」TEEN TOP成員創造（崔鍾炫）完成男人應盡的義務，服完兵役宣布回歸！退伍後，創造立刻開直播和等待已久的粉絲們報平安，事前相當緊張被粉絲們遺忘的他，看到粉絲們都還在，開心表示會用更好的作品回饋大家，宣布繼TEEN TOP其他成員後，下個月21日將訪台舉辦「The Blooming Hour」見面會，更自爆被稱為「爆雷小精靈」，搞笑喊：「我會準備非常豐富的表演和舞台構成。從粉絲們喜歡的經典舞台到全新演出，每一部分我都在仔細規劃，這次因為是退伍後的第一次舞台，所以……很遺憾沒有爆雷！」創造（崔鍾炫）「The Blooming Hour」台北見面會，6/1拓元售票系統全面啟售，詳情請洽官方社群專頁。

甫服完兵役回歸的創造（崔鐘鉉），退伍後將時間留給粉絲們，開直播和大家報平安，他也分享退伍心情，「首先我真的非常期待退伍的這一天。現在能夠再次把我想展現的舞台、表演、演技等熱情呈現給粉絲們，我感到非常感激！接下來我也希望能不辜負大家的期待，讓『崔鍾炫』這個名字更加深植人心！」當兵期間，創造原先他擔心較晚入伍，會和同梯間沒話聊，好在最後遇上年紀相近的朋友，兩人一拍即合，更因此用不同的角度看世界，「經歷軍旅生活後，我學會了用更廣的視野看世界，也學到了很多東西！」

直播前，剛退伍的創造不諱言非常擔心，除了對鏡頭有些生疏外，更擔心沒人要來看他的直播，最後看到粉絲們熱情回應他，才放下心中的大石頭，感性說：「我知道『等待』這件事有多麼不容易，所以真的非常感謝願意等待我的粉絲們，我會努力以更好的樣貌回報大家的！」經紀公司擔心創造退伍後跟社會脫節，用時下流行的「迷因」當考題，助他一臂之力，回想整個過程，創造笑說：「現在腦海中浮現的是秋成勳前輩的「那你嘎斯基？」（나니가스키…？）那個影片（笑）…」

即將訪台以「The Blooming Hour」見面會和粉絲相見歡的創造，相當重視這次的演出，掛保證表示會有非常豐富的表演和舞台，過往經典和新的演出都一定會有，但對於細節他則保持神秘，笑曝私下被稱為「爆雷小精靈」，因此講話都小心翼翼，深怕一不小心又「爆雷」，更得意說因為是退伍後的首演，「所以……很遺憾沒有爆雷！」但據悉，這一切並非事實，是團隊即時擋下，成功守護演出內容。

繼TEEN TOP其他團員都訪台舉辦見面會，創造跟上團員腳步，團員間彼此都相當忙碌，他不諱言彼此聯繫不太頻繁，開心表示可以趁這次的機會，請團員們給點建議，搜集小撇步。近期NIEL宣布自組工作室，升格當老闆，被問TEEN TOP有哪個成員一定不簽，他毫無猶豫的說是創造，他聽聞大笑表示：「也不需要特別反駁什麼！如果NIEL哥是那樣覺得，那我就接受吧！」他也補充，若哪天自己也成了代表（老闆），會優先考慮有熱情並且願意持續努力的人，認真表示：「但我們成員其實都很努力，要選誰其實還真的很難（笑）」幽默回應NIEL，一展團員之間的好感情。

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6/21 創造（崔鐘鉉）「The Blooming Hour」台北見面會 in 台北三創CLAPPER STUDIO

演出時間：2025.06.21 17:00 開場

開賣時間：2025.06.01 中午12點

購票請洽：拓元售票系統

主辦單位：FU Entertainment、DJB

經紀公司：BEAT INTERACTIVE

演出票價：Ａ區 NT$ 4,800 / Ｂ區NT$ 3,800 / 身障席 NT$ 1,900

售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/25_changjo

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