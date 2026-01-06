別整了，梳好頭再出門！面相師爆辣警告竟成真！朴娜勑爭議連環爆網驚：預言全中

韓國知名搞笑女藝人朴娜勑近期因涉及多起爭議而宣布暫停所有演藝活動，然而更引發網友熱議的是——一年前曾有算命師對她提出警告，如今回頭看，預言竟驚人地準確！

2024年12月，朴娜勑與YouTuber Pung ja錄製了YouTube頻道「TT Studio」的節目《觀相學概論》，當時知名面相專家朴成俊為她分析2025年運勢。 他在節目中直言：「比起之前看的時候，現在看起來精神更散亂了。 精神散亂意味著能量無法凝聚、處於分裂狀態，沒有一個能讓能量一貫集中的方向。」



朴成俊更直接給出辛辣建議：「別再整容了，頭髮梳好再出門吧。 精神已經混亂了，至少外觀要整潔一點。」同時他也預測，朴娜勑2025年事業會擴張、有新機會，下半年可能出現桃花，但提醒：「妳是必須靠自己養活自己的命格，很難依賴別人，而且妳的夫妻宮位裡坐著像孩子一樣的男人，妳是有能力養男人的類型。」當時朴娜勑還笑問：「那男生的臉長怎樣？」朴成俊回應：「臉上看起來有點缺乏秩序。 妳遇到的男人，很可能都是想依賴妳的類型。 挑男人第一標準，要看他是否努力靠自己生活。」

如今回頭看這段影片，讓許多觀眾毛骨悚然。 朴娜勑近期遭前經紀人們聯手指控，涉及職權霸凌、特殊傷害、代開處方、非法醫療行為、未支付節目演出費、在行駛的車輛後座上演「活春宮」等多項爭議，前經紀人們已向法院申請扣押其財產，並獲準通過。 目前相關案件已進入調查程序。

*相關內容：朴娜勑行駛中車輛後座上演「活春宮」，還踢踹駕駛座靠背險釀車禍！前經紀人陳情書內容太炸裂



這段一年前的節目片段被翻出後，迅速在韓國論壇發酵。 有網友驚嘆：「算命師根本先知，連『精神散亂』都說中！」、「現在回頭看，那時候她狀態就真的不太對勁。」但也有網友認為，只是巧合加上事後諸葛：「藝人壓力本來就大，算命師講得模糊，事後怎麼看都好像中。」

曾經帶給觀眾無數歡笑的朴娜勑，如今深陷爭議、全面停工，演藝事業面臨重大考驗。 而這段「神準預言」的影片，也成為這場風波中最令人唏噓的註腳。

