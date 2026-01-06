别整了，梳好头再出门！面相师爆辣警告竟成真！朴娜勑争议连环爆网惊：预言全中

韩国知名搞笑女艺人朴娜勑近期因涉及多起争议而宣布暂停所有演艺活动，然而更引发网友热议的是——一年前曾有算命师对她提出警告，如今回头看，预言竟惊人地准确！

2024年12月，朴娜勑与YouTuber Pung ja录制了YouTube频道「TT Studio」的节目《观相学概论》，当时知名面相专家朴成俊为她分析2025年运势。 他在节目中直言：「比起之前看的时候，现在看起来精神更散乱了。 精神散乱意味著能量无法凝聚、处於分裂状态，没有一个能让能量一贯集中的方向。」



朴成俊更直接给出辛辣建议：「别再整容了，头发梳好再出门吧。 精神已经混乱了，至少外观要整洁一点。」同时他也预测，朴娜勑2025年事业会扩张、有新机会，下半年可能出现桃花，但提醒：「你是必须靠自己养活自己的命格，很难依赖别人，而且你的夫妻宫位里坐著像孩子一样的男人，你是有能力养男人的类型。」当时朴娜勑还笑问：「那男生的脸长怎样？」朴成俊回应：「脸上看起来有点缺乏秩序。 你遇到的男人，很可能都是想依赖你的类型。 挑男人第一标准，要看他是否努力靠自己生活。」

如今回头看这段影片，让许多观众毛骨悚然。 朴娜勑近期遭前经纪人们联手指控，涉及职权霸凌、特殊伤害、代开处方、非法医疗行为、未支付节目演出费、在行驶的车辆后座上演「活春宫」等多项争议，前经纪人们已向法院申请扣押其财产，并获准通过。 目前相关案件已进入调查程序。

*相关内容：朴娜勑行驶中车辆后座上演「活春宫」，还踢踹驾驶座靠背险酿车祸！前经纪人陈情书内容太炸裂



这段一年前的节目片段被翻出后，迅速在韩国论坛发酵。 有网友惊叹：「算命师根本先知，连『精神散乱』都说中！」、「现在回头看，那时候她状态就真的不太对劲。」但也有网友认为，只是巧合加上事后诸葛：「艺人压力本来就大，算命师讲得模糊，事后怎么看都好像中。」

曾经带给观众无数欢笑的朴娜勑，如今深陷争议、全面停工，演艺事业面临重大考验。 而这段「神准预言」的影片，也成为这场风波中最令人唏嘘的注脚。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻