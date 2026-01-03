朴娜勑行駛中車輛後座上演「活春宮」，還踢踹駕駛座靠背險釀車禍！前經紀人陳情書內容太炸裂

根據 Channel A 報導，藝人朴娜勑的前經紀人們已向首爾地方僱傭勞動廳江南支廳提交陳情書，聲稱遭受了「職場霸凌」，並提出了具體的受害案例，其中一項令外界震驚。

車內上演「活春宮」？ 經紀人被迫視聽覺受虐

陳情書內容指出：「當經紀人們坐在駕駛座與副駕駛座移動途中，朴娜勑在後座與男性共同進行了OO行為。」

經紀人們主張：「由於車輛空間的特殊性，根本無法避開情況或離開座位，但朴娜勑卻利用其雇主的地位，強制讓經紀人在視覺與聽覺上感知這些違背意願的情況。」他們認為這種行為不僅僅是單純的私生活偏差，而是利用自身優越地位所進行的職場霸凌。



瘋狂行徑危及生命：反覆踢踹駕駛座靠背

此外，陳情書中還揭露了威脅公共安全的危險行為：「朴娜勑在進行該行為時，反覆用腳踢經紀人所在的駕駛座靠背。 當時情況非常危險，差點引發大型交通事故。」



該陳情書已於上個月 18 日正式提交至首爾地方僱傭勞動廳江南支廳。 據悉，勞動廳計劃於本月內傳喚這些經紀人展開調查。

Channel A 表示，為了確認陳情書內容的真實性以及獲取朴娜勑方的立場，曾多次嘗試聯絡其所屬經紀公司，但在報導播出前並未得到任何回覆。

韓網友心情復雜：沒把經紀人當人看

針對此次爆料，部份網友表示憤怒與震驚：「這比打針阿姨更令人衝擊」「我到底看了什麼... 太荒唐了」「是不知道羞恥嗎？ 完全沒把經紀人當人看，而是當做物品在對待」「如果在公司裡有人在我面前觀看接吻的影片，去檢舉的話對方馬上就會受到懲戒，何況還是公司上司直接在眼前上演？？」

也有聲音指出上述內容是前經紀人在陳情書中的記載，在法律判決出來前，不應由媒體曝光。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞